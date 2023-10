Podobe pozabljenih in spregledanih

V nadaljevanju preberite:

V Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru bodo jutri odprli razstavo Viktorije Potočnik in Braneta Širce Nevidne. Razstavo nekdanje poslanke in županje, ki se je zapisala likovni umetnosti, ter diplomanta Visoke šole za risanje in slikanje Arthouse v Ljubljani po besedah kustosinje razstave Irme Brodnjak Firbas povezujejo podobe tistih, na katere smo kot družba pozabili, jih spregledali ali preslišali.