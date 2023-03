Poetika absurda in samoironija

V nadaljevanju preberite:

Poljski umetnik, oblikovalec, knjižni založnik in kustos Honza­ Zamojski se posveča različnim umetniškim praksam in medijem, od risb in skulptur do infografik, navdihnjenih s korporativnimi sporočili in poetičnimi besednimi igrami. Po štirih letih se bo ponovno predstavil pri nas, tokrat s projektom Posrednik. Razstava v ljubljanskem Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) opredeljuje različne pozicije Posrednika. Je gledalec, ki pri vstopu v razstavne prostore stoji sredi simetrične arhitekture, ter avtor, ki posreduje med svetom idej in materialnim svetom, pri čemer ustvarja risbe, kipe in besedila.