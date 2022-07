Pogled nazaj in naprej

V nadaljevanju preberite:

Vizualni festival Art Stays na Ptuju, ki sodi med najobsežnejše in najkakovostnejše vizualne mednarodne poletne festivale pri nas, letos praznuje 20-letnico. Jubilejna izdaja, ki sta jo spet kurirala Jernej Forbici in Marika Vicari, ima naslov Postproduction­ (Postprodukcija) ter se ozira ­nazaj in naprej. »Jubilejno leto razumemo kot priložnost in odgovornost, da s 'postprodukcijo' dvajsetletnega delovanja analiziramo dosedanje delo in začrtamo nove smernice razvoja festivala in njegovih produktov v smeri kontinuitete in še večje implementacije projekta Art Stays v ponudbo, podobo in življenje regije in lokalne skupnosti,« so dejali v kulturno-umetniškem društvu Art Stays.