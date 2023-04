Pol ure za sliko a la Basquiat

V nadaljevanju preberite:

V preteklosti so se na trgu najpogosteje pojavljala ponarejena dela velikih modernistov, kot so Salvador Dalí, Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse in Vasilij Kandinski, vendar tako rekoč ni zgodovinskega obdobja od starega Egipta do danes, iz katerih ne bi prihajali ponaredki. V zadnjih letih je novost ponarejanje del novejše in aktualne produkcije, saj se je umetnostni trg drastično spremenil, prodaja del starih mojstrov predstavlja le še pet odstotkov trga, skladno s tem pa so izredno narasle cene avtorjev, ki so ustvarjali konec prejšnjega in na začetku tega stoletja.