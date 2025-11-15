Politik se je spotaknil in razbil neprecenljivo umetnino

V Rimu je nesrečen incident pretresel predstavnike kulturne in politične skupnosti. Emanuele Cani, regionalni svetnik za industrijo na Sardiniji, je med odhodom s ministrstva za izdelke, narejene v Italiji, zaradi zdrsa na stopnicah uničil enega izmed ključnih umetniških del v palači Piacentini.

Nesreča se je zgodila, ko je Cani, prisoten na dogodku ob razstavi Expo v Osaki, zapuščal ministrstvo. Med spuščanjem po stopnicah je zdrsnil, se spotekel in treščil z glavo skozi vitraž iz leta 1932, delo umetnika Maria Sironija. Vitraž, ki prikazuje delavca, je del sklopa okenskih vitražev, ki simbolizirajo različne gospodarske poklice in so pomemben del arhitekturne dediščine stavbe.

Cani je utrpel manjše poškodbe, oskrbeli so ga kar na stopnicah, kjer je obsedel za nekaj minut. Njegovo zdravje ni ogroženo, celotna situacija na kraju dogodka pa je bila ocenjena kot zelo žalostna, saj je bilo izgubljeno pomembno umetniško delo. Univerzalno vrednost umetniškega dela in kulturne dediščine v stavbi zdaj ocenjujejo strokovnjaki, policija pa bo izvedla preiskavo o vzrokih nesreče in morebitnih krivcih.