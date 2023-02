Pomembna podoba s praga abstrakcije

V nadaljevanju preberite:

Puhlica, da se za vsako sliko skriva zgodba, nedvomno velja za delo Vasilija Kandinskega Murnau s cerkvijo II iz leta 1910. Kmalu po nastanku sta sliko kupila Johanna Margarete in Siegbert Samuel Stern, med drugo svetovno vojno je izginila, njuni sorodniki so jo odkrili v muzeju v Eindhovnu, vrnili so jim jo lani jeseni. Prvega marca bo delo naprodaj na dražbi v londonski dražbeni hiši Sotheby's.