Pomen neopredeljenega prostora za umetnost

»Hočem ven! Iz lockdowna, pandemije, ukrepov, bolezni, higiene, ven iz nevarnosti in varnosti. Ven iz pregrad, ki nas obdajajo,« je proti ogradam, ki so pred glavno železniško postajo v Gradcu obdajale instalacijo umetnice Marinelle Senatore in hkrati ločevale povabljene od nepovab­ljenih, zamahnila glavna kuratorka festivala Štajerska jesen Ekaterina Degot in tako samoironično namignila na paradoks ekskluzivnih festivalskih odprtij.



Obiskovalce Gradca je ob prihodu na železniški postaji pričakal osvet­ljen koridor iz karnevalskih luči z napisi, ki so oznanjali poetične parole in osrednjo misel The Way Out – Izhod, kar je glavna tema 54. Štajerske jeseni. Simbolično nakazan prehod je bil hkrati povabilo v/noter in iz/ven. »Ven iz 'tukaj in zdaj', v katerem ne obstaja nič drugega kot zgolj 'tukaj in zdaj',« je v filozofsko nastrojenem nagovoru razmišljala kuratorka.