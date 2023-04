Pomlad v Cukrarni

Obiskovalci Cukrarne se boste lahko v treh aktualnih razstavah, Figuralika, Brati branje in Uhajajoči časi, sprehodili skozi različna umetniška izražanja.

Figuralika, Izbrani primeri iz slovenske umetnosti

Razstava združuje dela kar 32 slovenskih avtorjev iz obdobja od druge polovice prejšnjega stoletja do danes: Berko, Janez Bernik, Mirko Bratuša, Dragica Čadež, Matej Čepin, Tina Dobrajc, Milan Erič, Zdenko Huzjan, Marko Jakše, Zmago Jeraj, Staš Kleindienst, Lojze Logar, Erik Lovko, Živko Marušič, Franc Mesarič, Zoran Mušič, Silvan Omerzu, Miha Perne, France Peršin, Štefan Planinc, Marij Pregelj, Maksim Sedej ml., Marjan Skumavc, Ana Sluga, Gabrijel Stupica, Matej Stupica, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Marko Šuštaršič, Milena Usenik, Sašo Vrabič in Uroš Weinberger.

Figuralika FOTO: Blaž Gutman/MGML

Vodilo pri zasnovi in izboru razstave so bili odtujeno stanje duha in druge novodobne oblike brezupa. Izbrana dela, ki zajemajo slike, risbe, in situ stenske risbe ter skulpture in instalacije, predstavljajo bolj ali manj realistični prikaz resničnosti. Ta je izpostavljena bodisi v portretnih reprezentacijah bodisi v različnih razmerjih s svetom, denimo z urbanim okoljem ali pokrajino. V nekaterih delih pa se pojavijo tudi zavestni ali nezavedni občutki na imaginativni ravni.

Postavitev razstave ne sledi kronološkemu redu niti ni postavljena v časovnem zaporedju, ki bi osmišljalo generacijske ali slogovne povezave; prav tako dela niso razporejena po posameznih avtorjih. Med avtorji različne starosti in obdobji oziroma njihovimi deli sta namreč kustosinji vzpostavljali dialoška razmerja, zato se posamezna dela enega avtorja lahko pojavljajo v različnih kontekstih in dialogih z deli drugih.

»Razstava figuralne umetnosti, ki sega od ključnih predstavnikov povojne slovenske eksistencialistične umetnosti do sodobnih figuralnih pristopov, ne prinaša zgodovinskega prereza tovrstne umetnosti v slovenskem prostoru, temveč skozi izbrane primere opozarja na raznotere umetniške pristope, od 'temnega modernizma' in njegovih odvodov do refleksije svetlih, duhovitih in optimističnih postopkov in praks ter angažiranih osebnih pogledov in kritičnih refleksij na svet in okolje danes,« sta ob odprtju razstave pojasnili kustosinji Alenka Gregorič in Mateja Podlesnik.

Dela so po večini izposojena iz zbirk slovenskih muzejev in galerij – med njimi so Moderna galerija Ljubljana, Umetnostna galerija Maribor, Galerija Božidar Jakac, Mestni muzej Ljubljana, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Loški muzej Škofja Loka, Galerija Antikvitete Novak, NLB Umetniška zbirka in nekatere zasebne zbirke.

Brati branje

Brati branje FOTO: Blaž Gutman/MGML

V kletnih prostorih Cukrarne pa bo samo še do 28. maja na ogled samostojna razstava Taa G. Vrhovca Sambolca Brati branje, ki prinaša obširno predstavitev istoimenskega umetniško-raziskovalnega projekta, ki se ga je lotil leta 2017.

Brati branje se ukvarja z branjem kot telesno dejavnostjo ter z odnosom med govorjeno besedo kot dogodkom v času in pisano besedo kot predmetom v prostoru.

Uhajajoči časi FOTO: Blaž Gutman/MGML

V razstavi v Cukrarni so združena dela, ki so nastala od leta 2019 naprej: Brati Vita Acconcija (2019), Brati (kot) telesa (2020) in Brati branje (2020) ter nova dela, ki bodo tokrat prikazana prvič – Pokrajina mimoidoče_ga (2022–2023), Dotikanje branja (2023) in Morfologija pred-pogleda (2022–2023).

Razstava združuje dela, ki z uporabo različnih medijev, kot so instalacija, zvok, video, digitalni tisk, risba, publikacija in besedilo, na edinstven način nagovarjajo in hkrati razbijajo odnos med besedami in pomenom. Obiskovalca vabijo, naj si oblikuje lastni odnos do besed kot samostojnih prostorskih, časovnih, grafičnih in zvočnih materij, so zapisali na spletni strani Cukrarne.

Uhajajoči časi

Uhajajoči časi FOTO: Blaž Gutman/MGML

V času trajanja razstave bo umetnica Sophie Thun svoj atelje iz Nemčije in z Dunaja preselila kar v prostore Cukrarne. Obiskovalci bodo tako od blizu spoznali njen umetniški vsakdan, ko bo po tleh razprostirala svoja dela in jih arhivirala, sestavljala davčno napoved, pripravljala prihodnje publikacije in razstave, urejala različne stvari, včasih pa tudi čisto preprosto ne počela ničesar.

Sophie Thun bo tako v petih tednih svoje umetniško delo ustvarjala na unikaten način – v prisotnosti. Za umetnico je namreč značilno, da se ne omejuje na dokumentiranje trenutkov, ampak se osredotoča na doživljanje in izražanje samega procesa. Pri tem dopušča, da se njeno delo prepleta z njenim življenjem in okolico, kar ustvarja edinstveno izkušnjo časa in prostora.

Uhajajoči časi FOTO: Blaž Gutman/MGML

»Na fotografijah in fotogramih malega in velikega formata, ki se nemalokrat prekrivajo, skuša umetnica s prikazovanjem delovnega procesa estetske produkcije v vseh njenih časovnih plasteh tudi samo sebe bolje razumeti.,« je zapisala kustosinja Felicitas Thun-Hohenstein.

Vaš zanima več? Obiščite spletno stran Cukrarne in si vzemite čas za ogled treh edinstvenih razstav. Figuralika: 6. april–20. avgust 2023 Brati branje: 13. april–28. maj 2023 Uhajajoči časi: 20. april 2023–11. junij 2023

