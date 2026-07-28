V Albertini razstavljajo stare popotniške posnetke

Kdaj je nastala najstarejša ohranjena fotografija Pogled z okna v Le Grasu, ki jo je posnel in izdelal Joseph Nicéphore Niépce, ni točno znano. Nekateri zgodovinarji menijo, da je bilo junija ali julija 1827, drugi, da je bilo v drugi polovici julija 1826. Kakorkoli že, stara je (približno) dve stoletji. Ob tej priložnosti so to poletje številni muzeji v več državah organizirali posebne razstave, med njimi dunajska Albertina. »Živimo v najbolje dokumentiranem obdobju v človeški zgodovini,« nam je povedal Manuel Castells, eden najbolj citiranih živečih sociologov. Bilo je leta 2013; medtem je količina dokumentirane vsebine skokovito narasla. Umetna inteligenca vam bo povedala, da je zdaj na svetu vsako sekundo posnetih 61.400 fotografij. Po drugi strani je Niépce potreboval vsaj osem ur ...