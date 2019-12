Port Talbot je zaslovel čez noč

Današnji umetniški trg zgrabi­ vsako priložnost za posel, ­četudi umetniško delo ni naprodaj ­oziroma je zasnovano tako, da ga na videz ni mogoče monetizirati.­ To se je zgodilo tudi z Banksyjevo najnovejšo­ stensko sliko v ­mestu Port Talbot v Walesu.



Na neometani steni garaže se je čez noč pojavila podoba dečka, ki se na videz idilično predaja igri snežink, v resnici pa nanj pada pepel iz gorečega zabojnika, ob katerem se poskuša ogreti. Motiv, ki se dobro prilega mestu, katerega zaščitni znak je jeklarska industrija, pa še ta se je pred časom znašla v težavah in pretila je resna nevarnost, da bodo tovarno zaprli in bo večina meščanov ostala brez dela. Poslikava Praznični pozdravi na garaži Ivana Lewisa je nastala že pred letom, vendar si jo bodo meščani lahko ogledali šele zdaj, galerist John Brandler jo je namreč v začetku leta nemudoma kupil.



Lewis, sicer delavec v jeklarni, je bil nadvse zadovoljen s kupčijo, saj je za svojo garažo – objekt, težek štiri tone in pol, je bilo treba pozneje z žerjavom prestaviti v enem kosu – dobil več kot 100.000 evrov. Dejal je, da je dobil tudi višje ponudbe, vendar bi ti potencialni kupci delo odpeljali, sam pa si želi, da bi precej obubožano mesto ­vendarle imelo kakšno kulturno znamenitost. To si želijo tudi meščani Port Talbota, ki si obetajo umestitev na umetnostni zemljevid, ne nazadnje si je poslikano ­garažo pred prodajo ogledalo nekaj tisoč ljudi na dan, ki so pripotovali z različnih koncev Velike Britanije.

​Na ogled trikrat na teden po štiri ure

Vendar je bila umetnina hitro spravljena v skladišče. Zdaj jo je galerist, ki je obljubil, da bo poslikava ostala v mestu najmanj tri leta, znova postavil na ogled, vendar zgolj trikrat na teden po štiri ure. Začetno zanimanje je medtem nekoliko uplahnilo, pa tudi sicer lokacija nedaleč od opuščene policijske postaje ni posebej spodbudno okolje. John Brandler je brez pomisleka za nenavadno stvaritev na še bolj nenavadni lokaciji odštel sto tisočakov, to zanj ni posebej visoka vsota, kot se je pohvalil, so v njegovi zbirki tudi dela Johna Constabla, Thomasa Gainsborougha in Williama Turnerja. Pravzaprav je bil vesel, da mu je uspelo prehiteti tekmece, zdaj pa se mu nikamor ne mudi in še razmišlja, kam bi lahko dokončno umestil Banksyjevo delo.



O avtentičnosti dela ni pomislekov. Takoj po dokončanju podobe je namreč Banksy prek spleta ­predstavil svoje delo, natančno posneto z dronom. Meščani Port Talbota si še vedno prizadevajo, da bi podoba ostala v mestu, vendar je mestni proračun tako skromen, da težko pokrijejo že stroške začasne namestitve ter plačila ­varnostnikov.

Pojavljajo se ideje, da bi – kar bi bil zanimiv precedens – kar okoli eksponata zgradili galerijo, vendar bi za to potrebovali bogate sponzorje, ki pa jih v mestu ni. Sicer pa ne gre zgolj za Port Talbot, to je prvo umetniško delo, ki ga je Banksy napravil v Walesu, zato bi lahko dobili nekaj denarja tudi v prestolnici Cardiff.