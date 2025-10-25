Poslednje resnice življenja in sveta

V nadaljevanju preberite.

»Hajnc se je pri umetniškem ustvarjanju poskušal približati­ poslednjim resnicam sveta in življenja, kar se morda sliši pompozno, ampak on je zares verjel, da sta umetniško uzrtje in umetniška praksa orodji, ki to omogočata. Že med študijem se je zagledal v Dalíjev nadrealizem, domišljijske figuralne kompozicije pa so se navdihovale predvsem pri duhovni literaturi starih modrecev. Sem je sodilo Sveto pismo, pa antična literatura, recimo Ovidove Metamorfoze, vzhodnjaški duhovni teksti od Bhagavadgite do tibetanske knjige mrtvih, največji navdih pa mu je bila Dantejeva Božanska komedija«, je poudaril Marko Košan.