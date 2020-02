Posvečen odnos do materiala in ritual ustvarjanja

Papir in fotografija sta danes sinonim za hiperprodukcijo, tranzitornost, praviloma celo prozaičnost in banalnost, so pa tudi izjeme. Ena od njih je nedvomno Karmen Čorak, ki skupaj z Andrejem Brumnom Čopom predstavlja svoja dela na razstavi Krhkost bivanja v Umetnostni galeriji Maribor.Restavratorka in konservatorka, ki je večino kariere posvetila ohranjanju in obnovi del na papirju, od tega skoraj četrtino stoletja v narodni galeriji moderne umetnosti v Rimu, ima tako do vsebinskih in še zlasti formalnih razsežnosti ustvarjanja prav poseben, lahko bi rekli kar posvečen odnos. Nenazadnje je restavrirala dela tako uglednih avtorjev, ...