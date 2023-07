Potovanje kot avantura ali nuja

V nadaljevanju preberite:

Enaindvajseta edicija festivala­ sodobne umetnosti Art Stays, ki se odpira danes na Ptuju, ima naslov Voyage (Potovanje) in obravnava več tematskih sklopov, v katerih so potovanja pojmovana kot del umetniškega izražanja. »Ne preučujemo le potovanja kot navdiha za nastanek umetniškega dela, temveč tudi potovanje, pot, premik kot umetniško delo,« sta zapisala Jernej­ Forbici in Marika Vicari, ki sta tudi letos kuratorja in režiserja prireditve.