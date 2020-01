Preiskovalci potrdili pristnost Klimtove slike, odkrite več desetletij po kraji

Preberite tudi:

Platno je tvegalo, da bi pristalo v smeteh

Klimtovo sliko so v nenavadnih okoliščinah odkrili 10. decembra lani. FOTO: Italijanska policija/AFP

Iz italijanske Piacence prihaja odlična novica za ljubitelje umetnosti. Portret gospe osrednjega slikarja dunajske secesije, ki so ga 22 let po kraji v tamkajšnji Gallerii Ricci Oddi odkrili skritega v prostoru v zunanjem zidu blizu vhoda v galerijo, so preiskovalci dokončno potrdili kot avtentičnega.Da gre za originalno Klimtovo sliko, ob odkritju uradno niso mogli potrditi, a že prve analize in prisotnost žigov niso puščale veliko prostora za dvom.Novico o pristnosti Klimtovega platna sta danes sporočila mestna županjain sekretar za kulturo. »Gre za zgodovinsko novico za umetniško in kulturno skupnost ter za mesto Piacenza,« je povedala županja na tiskovni konferenci policije. Kot poroča italijanska Ansa, je v dvorani sledil aplavz.Sliko mojstra dunajske secesije, katerega dela sodijo med najdražja na svetu, so, kot omenjeno, odkrili v prostoru v zunanjem zidu. Kaže, da je vsa leta čakala tam, ne da bi jo kdorkoli opazil ali se – na primer tatovi – vrnil ponjo. Platno je tvegalo celo, da bi pristalo v smeteh.Odkrila ga je oseba, zadolžena za čiščenje zunanjosti muzeja, in sicer v črni vreči, skriti v prostoru, prekritem s kovinskimi vratci. Ta vratca pa je v letih pozabe prerasel bršljan.Kraja leta 1997 je pristala v svetovnih medijih. Ugotovili so jo 22. februarja tistega leta, verjetno pa se je zgodila že nekaj dni pred tem, med pripravami Klimtove razstave. Po kraji so odkrili le razstavljen okvir slike, drzna kraja pa je spodbudila najrazličnejše hipoteze, denimo to, da so jo odnesli tatovi z akrobatskimi sposobnostmi.