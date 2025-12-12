  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vizualna umetnost

    Prešteti trinajst tisoč zrn leče in riža

    Ključno je razviti strategije preživetja, pravita Katarina Stegnar in Primož Bezjak, ki v sklopu razstave Art Vital izvajata uprizoritve performansov.
    Katarina Stegnar in Primož Bezjak sta se v okviru priprav udeležila delavnice Cleaning the House, ki je potekala na Inštitutu Marine Abramović v Grčiji. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Katarina Stegnar in Primož Bezjak sta se v okviru priprav udeležila delavnice Cleaning the House, ki je potekala na Inštitutu Marine Abramović v Grčiji. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pia Prezelj
    12. 12. 2025 | 06:00
    10:58
    A+A-

    Moški in ženska si klečita nasproti; izmenično se klofutata. Moški in ženska sta spojena z usti; izmenjujeta si en sam dah, do onemoglosti. Moški in ženska si stojita nasproti; približujeta se z glasnim aaaaa. Gre za znamenite performanse Ulaya in Marine Abramović Light/Dark (1977), Breathing In/Breathing Out (1977) in AAA-AAA (1978), ki jih bosta ob performansih Work Relation (1978) in A Similar Illusion (1981) v okviru razstave v Cukrarni uprizorila igralca in performerja Katarina Stegnar in Primož Bezjak. V njih ni potvarjanja in ni laži, pravita.

    Sestali smo se dvakrat; prvič pred njunim odhodom v Grčijo, na petdnevno delavnico Cleaning the House, ki poteka pod okriljem Inštituta Marine Abramović in na kateri se bosta, pravita, tako fizično kot psihično pripravila na ta megalomanski izziv. V običajnih okoliščinah Inštitut Marine Abramović izvajalce tako imenovanih reperformansov izbira z avdicijo, vendar je bil tokratni pristop drugačen; kustosinji sta v Katarini Stegnar in Primožu Bezjaku prepoznali ustvarjalca, »ki sta telesno in mentalno pripravljena za vstop v polje prakse Marine Abramović in Ulaya«, Marina Abramović in njeni sodelavci pa so izbor potrdili.

    »V tem trenutku še nimava postopka, nobenih prijemov, kar pomeni, da se nama poraja veliko vprašanj o tem, kako zdržati te performanse, za kakšno koncentracijo gre, kakšne načine. Gre tudi za praktične stvari – koliko sploh lahko zdrživa, kdaj lahko odnehava, pod kakšnimi pogoji in tako dalje,« je ob našem prvem srečanju pojasnil igralec, plesalec in performer Primož Bezjak. Kajti v teh fizičnih akcijah, je dodala igralka, plesalka in performerka Katarina Stegnar, »ni potvarjanja in ni laži; telo je takšno, kakršno je, in reagira, kot reagira.

    Omenjeni performansi so zasnovani tako, da se, ko eden od performerjev ne zmore več, ko se telo vda, performans konča. V tem pogledu se življenje in umetnost v neki točki zgneteta. Ta fizični aspekt me seveda fascinira in straši hkrati, izredno fascinantno je tudi to, da se performansi Marine Abramović in Ulaya začnejo odvijati že, ko samo pomisliš nanje – prav v tem je nora potencialnost teh performansov, ki so v osnovi tako preprosti, da se na eni strani odpirajo banalizaciji, češ, saj samo sediš tam, na drugi pa popolni mistifikaciji.«

    Ključno je tudi dejstvo, je pojasnila sogovornica, da je bil »njun odnos v teh radikalnih akcijah zelo viden, razgaljen, in da sta si bila v tem izredno enakovredna. Ne samo enakovredna, zaupati sta si morala z življenjem. Če pomislimo na smrtno nevaren performans Rest Energy, v katerem sta med seboj držala naperjen lok – je lahko še kaj bolj radikalnega od tega?«

    image_alt
    Razpiranje fragmentirane in še danes navdihujoče zgodbe

    Izčrpavanje telesa drugega

    Ni skrivnost, da sta Marina Abramović in Ulay z omenjenimi performansi preizkušala ne le meje soodvisnosti, povezanosti in intime, temveč tudi meje telesa, volje in vzdržljivosti, ob tem pa nemalokrat stopala na polje bolečega in nevarnega, bodisi v fizičnem ali psihičnem smislu, kajti bližina in prepletenost sta vse prej kot le uteha – sta tudi izčrpavanje.

    »Kot pravita Rebecca Davis in Billy Zhao, ki izvajata delavnice Cleaning the House, so ti performansi ne le fizično, ampak tudi psihično izredno naporni, pri čemer te ne skrbi samo zase, ampak tudi za drugega. Kar se tiče klofutanja v Light/Dark – baje potrebuješ dober teden, da se psihično pobereš, da se vrneš v prejšnje stanje, ker se v tisti odnosnosti stvari pač zgodijo,« je pojasnila Katarina ­Stegnar.

    Specifično je tudi to, je dodala, »da gre po gledališki predstavi vsak igralec domov, vsaksebi, v svoj lasten dom, midva pa bova šla kot partnerja skupaj in to izkušnjo nosila s seboj. Potem so tu še vprašanja, kot je na primer: kaj se zgodi, če nekdo prekrši pravilo? Si med seboj lahko pomagava? Obstajajo neki signali, ki si jih lahko izmenjava, ali gre vedno za kompeticijo, za noro, surovo izpostavljanje? Ničesar od tega še ne veva, velika prednost pri vsem skupaj pa je, da drug drugemu lahko popolnoma zaupava.«

    Verjetno gre tudi za to, je pristavil Primož Bezjak, »da se tako dobro poznaš, da so te stvari jasne, da ne potrebuješ besed, da brez vsakršnega signala vidiš, kdaj je drugi na robu«. Kajti »konec koncev tudi pri predstavi, ki je fizično izčrpavajoča, razviješ neke strategije preživetja, da lahko v tem sploh bivaš, in mislim, da se bodo te strategije z izkušnjo spreminjale tudi pri teh treh performansih. Gre za spoj odločitve, koncentracije in zmožnosti,« je dodala Katarina Stegnar.

    »Po pol ure popolnega mirovanja se začne telo močno upirati. Močno začne boleti. In tu se pojavijo veliki psihološki in fiziološki napori, glava ti začne govoriti, da ne zmoreš več, kar moraš seveda premagati, premagati pa moraš tudi fizično bolečino,« pravi Katarina Stegnar. FOTO: Jože Suhadolnik
    »Po pol ure popolnega mirovanja se začne telo močno upirati. Močno začne boleti. In tu se pojavijo veliki psihološki in fiziološki napori, glava ti začne govoriti, da ne zmoreš več, kar moraš seveda premagati, premagati pa moraš tudi fizično bolečino,« pravi Katarina Stegnar. FOTO: Jože Suhadolnik

    Ure in ure mirovanja

    Pri gledališkem delu gre predvsem za izčrpavanje sebe in lastnega telesa, tu pa je, pravi Primož Bezjak, »vpleten še drugi, ki izčrpava tebe in ki ga izčrpavaš ti, kar je bistvena razlika. Ko gre za performans, kot je Light/Dark, pri katerem gre za izmenično klofutanje … Včasih sploh nočem preveč razmišljati o tem, nočem se preveč pripravljati, nočem še stopiti v ta prostor.«

    Toda stopila sta – Katarina Stegnar je pred odhodom v Grčijo videla največji izziv delavnice v obveznem petdnevnem postu, pri katerem je dovoljeno le pitje čaja, na voljo pa sta ti še sol in med, v pogovoru po vrnitvi pa sta poudarila, da metoda, ki jo je Marina Abramović razvila na podlagi svoje izkušnje bivanja pri avstralskih domorodcih in tibetanskih menihih, zajema nekaj osnovnih pravil: »ne smeš se pogovarjati, ničesar ne smeš brati, uporabljati ne smeš nobenih elektronskih naprav, zavezan si dolgotrajnemu mirovanju in tako dalje, lahko pa si zapisuješ, kar se ti dogaja«.

    Kot je dejala Katarina Stegnar, je bil post izredno zahteven – po drugem dnevu je nastopila nezmožnost spanca, je pojasnila, po četrtem je s težavo hodila –, zahtevno je bilo tudi vzdrževanje petdnevne tišine. Primož Bezjak je dodal, da je bilo pri vajah, usmerjenih v dolgotrajno mirovanje, to izredno težko ohranjati, ne le zaradi utrujenosti in izgube koncentracije, temveč tudi zaradi bolečin, ki se po urah in urah nepremičnosti naselijo v telo.

    »Sam sem zelo nemiren in izredno težko čakam. Eno od dobrih navodil, ki smo jih prejeli prvi večer, je bilo ne čakajte. Ne čakajte na stvari. Ker nikoli ne veš, kaj bo sledilo, ne veš, kdaj bo naslednja vaja in tako dalje. In tudi ur ni, ničesar, po čemer bi se orientiral, razen sonca, kar pomeni, da povsem izgubiš občutek za čas,« je pojasnil Bezjak.

    Kot je dodala Katarina Stegnar, začneš čas sčasoma meriti po tem, kako zelo te boli telo. To je bilo še posebej izrazito pri eni od težjih vaj iz mirovanja, ki je zahtevala tri ure nepremičnega sedenja in zrenja v različne barve pred seboj. »Po pol ure se začne telo močno upirati temu. Močno začne boleti. Tu se pojavijo veliki psihološki in fiziološki napori, glava ti začne govoriti, da ne zmoreš več, kar moraš seveda premagati, premagati moraš tudi fizično bolečino,« je povedal.

    Za slednje sta med vajami iznašla vsak svoje strategije. Oba sta se zatekala k štetju ter štetju dihov in izdihov, pri čemer je Katarina Stegnar posegala tudi po odmiku v lastne spomine ter prepevanju skladb, znova in znova (zgolj v mislih, seveda), Primož Bezjak pa se je odločil za mežikanje ter krčenje in sproščanje številnih mišic, vse v enakem, določenem, nenehnem zaporedju, ki je telesu, izžetemu zaradi pomanjkanja hrane in spanca, omogočalo, da ni zaspalo.

    Urnik reperformansov

    16. decembra ob 20. uri: A Similar Illusion

    10. januarja ob 18.30: Work Relation

    24. januarja ob 20. uri: A Similar Illusion

    1. februarja ob 19.30: Light/Dark

    22. februarja ob 20. uri: A Similar Illusion

    Po februarju bodo sledile dodatne ponovitve reperformansov, ki jih bo Cukrarna sproti objavljala na svoji spletni strani in družbenih omrežjih.

    Sam s seboj, sam pred seboj

    Zanimiva je bila tudi razlika med vajami, ki jih izvajaš sam, sta pojasnila, pri katerih nimaš ne opazovalca ne soizvajalca ter si zatorej sam s seboj, sam pred seboj, ter vajami, ki se jih izvaja v paru, pri katerih lahko pozornost preusmeriš s sebe in svoje telesne bolečine na drugega ter si pri tem »pomagaš z energijo drugega«.

    Nekatere vaje, sta povedala sogovornika, so izvajali tri ure (na primer počasno odpiranje in zapiranje vrat), nekatere pet ur (tavanje po prostoru z odvzeto možnostjo vida in sluha), spet druge pa kar osem, pri čemer se jima je nemalokrat zdelo, da je minilo precej manj časa. Slednje velja tudi za osemurno vajo štetja zrn riža in leče, ki so jih premešane prejeli vsak v svoji skledi. »Ob koncu vaje mi je ostala še tretjina, pa sem jih naštela trinajst tisoč,« je dejala Katarina Stegnar.

    Primož Bezjak jih je naštel 13.740, od tega 9000 zrn riža. Kot pravi, je sam »od mize vstal dvakrat, enkrat, da bi šel na stranišče, in drugič, da sem naredil tri požirke vode. Katarina je od mize v osmih urah vstala enkrat.«

    Odkar vesta, da so pred njima omenjeni performansi, se postopoma in počasi pripravljata na to, zato »seveda ne moremo mimo dejstva, da sta Marina Abramović in Ulay vse to počela v lastnem tempu, skozi lasten, dolgotrajen proces«, je dodal Bezjak, »midva pa imava precej manj časa in poleg tega še najin vsakdan, ki ne bo kar izginil, ne glede na to, kakšne in kako močne posledice bodo pustili ti performansi.«

    Sorodni članki

    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Nikoli ne postavljam meja, samo prepustim se

    Svetovno znana umetnica Marina Abramović prvič z retrospektivo ustvarjalnosti z Ulayem, ki ju je postavila v vrh performativne umetnosti.
    Andrej Predin 29. 11. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Lena Pislak

    En pogled je bil dovolj, da sva ostala za zmeraj skupaj

    Za Ulayeva ženo in skrbnico Fundacije Ulay Lena Pislak je pomiritev med Ulayem in Marino Abramović eden njenih najlepših spominov.
    Peter Rak 30. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Bone curtain

    Zavesa iz kosti z avtohtono slovensko specifiko

    V Sloveniji so uspeli tam, kjer je Avstrijcem spodletelo.
    Mirt Bezlaj 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Art VitalperformansMarina Abramovićkatarina stegnarumetnostprimož bezjak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora AfD Trumpu

    Napoved propada Evrope so sprejeli z odprtimi rokami

    Več kot dvajset poslancev skrajno desne AfD se bo udeležilo gala prireditve republikanskega podmladka.
    Barbara Zimic 12. 12. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi z Rujevice

    Victor Sanchez pozna recept, kako ugnati Alberta Riero

    Trener vodilnega moštva 1. SNL po visokem porazu na Reki izpostavil tudi slabo postavljanje v obrambi in vedenje igralcev
    12. 12. 2025 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Oprta kuhinja

    Recept dneva: Vroča čokolada – tista gosta in z veliko smetane (VIDEO)

    Odkrijte recept za najboljšo vročo čokolado, ki jo pripravite v nekaj minutah. Razvajanje, ki vas bo grelo vso zimo.
    Odprta kuhinja 12. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Japonsko stresel nov močan potres, tokrat z magnitudo 6,7

    Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.
    12. 12. 2025 | 06:33
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Prešteti trinajst tisoč zrn leče in riža

    Ključno je razviti strategije preživetja, pravita Katarina Stegnar in Primož Bezjak, ki v sklopu razstave Art Vital izvajata uprizoritve performansov.
    Pia Prezelj 12. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Oprta kuhinja

    Recept dneva: Vroča čokolada – tista gosta in z veliko smetane (VIDEO)

    Odkrijte recept za najboljšo vročo čokolado, ki jo pripravite v nekaj minutah. Razvajanje, ki vas bo grelo vso zimo.
    Odprta kuhinja 12. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Japonsko stresel nov močan potres, tokrat z magnitudo 6,7

    Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.
    12. 12. 2025 | 06:33
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Prešteti trinajst tisoč zrn leče in riža

    Ključno je razviti strategije preživetja, pravita Katarina Stegnar in Primož Bezjak, ki v sklopu razstave Art Vital izvajata uprizoritve performansov.
    Pia Prezelj 12. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 15:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo