Razkrita skrivnost »mariborske Mona Lize«

Osrednji dogodek Umetnostne galerije Maribor v tem letu bo velika razstava 100 najboljših del iz njene zbirke. Med drugimi bodo na ogled platna in kipi Ivana Groharja, Ivane Kobilce, Slavka Tihca, Zorana Mušiča, Zmaga Jeraja... in Ivana Kosa. Pri delu slednjega, Deklica z Oranžo, so v UGM končno uspeli ugotoviti, kdo je bil slikarjev model za njegovo najslavnejšo sliko.Po ustnem izročilu naj bi bila model Malka Nagode, slikarjeva velika mladostna ljubezen in prva žena. Ker so se obrazne poteze Deklice z oranžo precej razlikovale od drugih portretov Nagodetove, so v UGM bolj zanesljive podatke poskušali poiskati v Pokrajinskem ...