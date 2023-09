Različne umetniške teorije in prakse

V nadaljevanju preberite:

Na grafičnem bienalu bo precej spremljevalnih dogodkov, od odprtja razstave prejemnika velike nagrade 34. bienala in otvoritvenega vodstva po razstavi s kuratorji do ustvarjanja v gradbeni jami Krater.

Danes ob 12. uri bo v Ravnikar Gallery Spaceu odprtje razstave prejemnika velike nagrade 34. grafičnega bienala Johannesa Paula Raetherja. Razstavo Transformella, Cinis' Forking [4.4.6.10.1] – Die Schützlinginnen and Neverlife in Symbolic Terrain bo predstavil nagrajenec. Njegova instalacija pretresa odnos med človeškim telesom in zasloni ter obravnava materialnost, procese izdelave, pa tudi prizorišča produkcije sodobnih informacijskih tehnologij.