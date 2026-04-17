Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Ko pomislimo na zgodovino denarja, najprej pomislimo na vrednost, trgovino in menjavo, malo redkeje pa na ponarejanje, rope in prevare, ki denar spremljajo prav tako dolgo. Od prvih kovancev do sodobnega digitalnega sveta se ob njem ves čas ponavljajo podobni vzgibi, spreminjajo se predvsem njihove oblike. Nekdaj so bili bolj otipljivi, danes se pogosto skrivajo v sporočilih, klicih, napravah in na videz običajnih trenutkih, ki jim pogosto namenimo komaj kaj pozornosti.

Prav to zgodbo odpira razstava Denar in kriminal: Tekma brez konca v Muzeju in galeriji Muza. Zgodovino finančnega kriminala predstavi široko, pregledno in dovolj živo, da ne ostane ujeta v preteklosti. Ob ogledu hitro postane jasno, da ne gre za oddaljen pojav, ampak za temo, ki spremlja naš vsakdan.

Med osrednjimi temami je ponarejanje denarja, ki skozi čas razkriva vedno nove načine posnemanja vrednosti. FOTO: NLB

Finančni kriminal je z nami že od nekdaj

Razstava obiskovalca vodi skozi tri prepletene plasti finančnega kriminala. Najprej skozi ponarejanje denarja, ki spremlja človeštvo že od njegovih začetkov in razkriva, kako so ljudje skozi čas poskušali posnemati vrednost. Nato se pogled premakne k fizičnim ropom in zlorabam bankomatov, pri čemer pride do izraza neposreden stik z denarjem in prostorom. V zadnjem delu se zgodba preseli v digitalno okolje, kjer kriminal poteka brez fizične prisotnosti, pogosto neopazno in na prvi pogled čisto vsakdanje.

Čeprav se načini spreminjajo, razstava jasno pokaže skupno izhodišče vseh teh pojavov. V središču ostaja človek, njegova iznajdljivost in sposobnost prilagajanja, pa tudi sistemi, ki skušajo takšna dejanja preprečiti. Med obema stranema se tako vzpostavlja neprekinjena dinamika, ki jo razstava povzema kot tekmo brez konca.

Človek kot ključni dejavnik in večna tekma Pri razstavi posebej izstopa misel, da finančni kriminal ni le zgodba sistemov, tehnologije in metod, ampak predvsem zgodba človeka. Njegove premetenosti, odločitev, hitrih odzivov in sposobnosti, da izkoristi okoliščine. Zato razstava ne deluje kot pregled primerov, ampak kot razmislek o vzorcih, ki se v času vračajo v vedno novih oblikah.

Razstava je v NLB Muzi na Čopovi ulici 3 v Ljubljani na ogled do 8. februarja 2027.

En klik, ena odločitev, en trenutek nepazljivosti

Razstava uspešno nagovarja naše vsakodnevne odločitve, tudi tiste malo manj premišljene, ki nam lahko v hipu obrnejo vsakdan na glavo. Ne ustavi se pri prikazu primerov, ampak obiskovalca postavi v situacije, ki so presenetljivo blizu vsakdanjim. Sporočilo, ki ga odpreš mimogrede. Klic, ki deluje čisto običajno. Odločitev, ki jo sprejmeš hitro, ker imaš občutek, da imaš vse pod nadzorom.

Razstava ne išče krivcev in ne ustvarja nelagodja, temveč odpira prostor za razumevanje. Pokaže, kako pogosto odločilno vlogo odigrajo prav trenutki nepazljivosti, zaupanja ali hitenja. In kako hitro se lahko zgodi, da situacijo ocenimo kot varno, ker jo prepoznamo kot nekaj znanega.

Ob tem postane jasno, zakaj danes finančni kriminal ni omejen na določene skupine ali okoliščine. Dotika se ljudi, ki digitalna orodja uporabljajo samozavestno, pa tudi tistih, ki vsak dan sprejemajo hitre odločitve in nimajo časa za dodatno preverjanje. Prav zato razstava tako natančno zadene utrip sedanjega časa.

Razstava Denar in kriminal: Tekma brez konca odpira vprašanja, ki jih običajno potisnemo na rob. In prav zato deluje tako aktualno. Ne le kot pogled v preteklost, ampak kot muzejska izkušnja, ki obiskovalca spremlja še dolgo po ogledu.

Namenjena je vsem, ki svoj prosti čas radi namenijo vsebinam z dodano vrednostjo, saj je priložnost za drugačen muzejski obisk, takšen, ki združuje zgodovino, sodobnost in razmislek o svetu, v katerem živimo.

Razstava je na ogled do 8. februarja 2027 v NLB Muzi na Čopovi ulici 3 v Ljubljani.

Obisk razstave ponudi priložnost, da znane zgodbe pogledamo z druge perspektive in jih povežemo z lastnim vsakdanom.

