Razstava kot vizualno gledališče

»Včasih družba ni bila tako individualizirana, velikokrat smo uporabljali izraz mi, zdaj vsi uporabljajo izraz jaz. In vendar je današnji jaz že tako uniformiran, da je bila nekdanja uporaba prve osebe množine bolj unikatna in manj kolektivistična kot danes prva oseba ednine, « je dejal mariborski slikar in grafik Bogdan Čobal. Pri založbi Kulturni center Maribor je v uredništvu Dušana Hedla izšla monografska mapa, ki res obsega tudi njegov detajlni karierni oris (Mario Berdič) ter številne klasične informacije, ob tem pa tudi eno originalno signirano grafiko ter 82 samostojnih reprodukcij.