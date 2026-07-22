Deset razstav, ki jih še ujamete pred jesenjo

Od povezave med Irwin in fotografijo do sledenja reformatorju psihiatrije po Braziliji: katere razstave si je po Sloveniji mogoče ogledati do konca poletja?
Galerija
David Tavčar je za Spekter izbral več kot 250 del umetnikov, kot so Ivana Kobilca, Rihard Jakopič, Matija Jama, Zoran Mušič, Dragica Čadež, Elda Piščanec in Veno Pilon. FOTO: Janez Klenovšek
Pred nami je še približno polovica poletja in z njim se bo po slovenskih muzejih in galerijah izteklo več razstav. Te je v prihodnjih tednih še mogoče ujeti.
V Franciji so, mimogrede, muzeji in galerije zatočišče pred vročinskim valom – morda bo ta namig prav prišel, da boste združili prijetno s koristnim.
Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana
Irwin: Fotografska dela
do 6. septembra
Irwin: Čas je za novo državo, Ljubljana, 24. 12. 2012 FOTO: Voranc Vogel
Več kot 40-letno ustvarjanje skupine Irwin je prvič predstavljeno skozi fotografijo. Sprva so jo uporabljali dokumentacijo svojih del, razstav in svojega delovanja, sčasoma pa se je v njihovem opusu nabralo več del, pri katerih je tudi samostojen umetniški medij. Pri tem sodelujejo z več fotografi. Dokumentarne fotografije štirih akcij so že ...
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