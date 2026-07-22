Deset razstav, ki jih še ujamete pred jesenjo

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    PREMIUM   D+   |   Vizualna umetnost

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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Pred nami je še približno polovica poletja in z njim se bo po slovenskih muzejih in galerijah izteklo več razstav. Te je v prihodnjih tednih še mogoče ujeti. V Franciji so, mimogrede, muzeji in galerije zatočišče pred vročinskim valom – morda bo ta namig prav prišel, da boste združili prijetno s koristnim. Ljubljana Mestni muzej Ljubljana Irwin: Fotografska dela do 6. septembra Irwin: Čas je za novo državo, Ljubljana, 24. 12. 2012 FOTO: Voranc Vogel Več kot 40-letno ustvarjanje skupine Irwin je prvič predstavljeno skozi fotografijo. Sprva so jo uporabljali dokumentacijo svojih del, razstav in svojega delovanja, sčasoma pa se je v njihovem opusu nabralo več del, pri katerih je tudi samostojen umetniški medij. Pri tem sodelujejo z več fotografi. Dokumentarne fotografije štirih akcij so že ...

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    Delov poslovni center

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