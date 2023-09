V nadaljevanju preberite:

Slikar in kipar Jurij Kalan ima za seboj dobra tri desetletja umet­niške kilometrine, kar več kot zadošča za pregledno razstavo, ki bo Mestno galerijo Ljubljana zapolnila z reprezentančnim izborom njegovih slik in kipov, prvič tudi grafik, risb in fotografij.

Kalan je eden od najizrazitejših figuralikov pri nas, ki se upodobljencev rad loti z različnimi pretiravanji, posebnimi pogledi in humorjem. Tokrat se bo predstavil tudi s kakšno nenadejano protiutežjo naštetemu.

Kot pravi, si je figure, ki jih je slikal, sprva izmišljal, a mu niso delovale resnično. »Ko začneš slikati ljudi, ki jih poznaš, ki so okrog tebe, je lažje,« je povedal o tem, zakaj je pristal pri nenehnem upodabljanju lastne družine, postavljene v scenografijo vsakdanjega življenja, kar je že desetletja daleč najpomembnejši leitmotiv njegovega dela. »Recimo, da ves čas slikaš eno sliko,« je povedal o tem vztrajanju.

Četudi slika predvsem v velikih, galerijskih formatih, je razstavo, ki jo bodo odprli danes ob 19. uri, na ogled pa bo do 12. novembra, ­naslovil Drobci. Njen kustos je Sarival Sosič, sam pa vedno ponav­lja, da o svojem delu težko govori. »Lažje bi, če bi bil s slikami zadovoljen, a sem še zelo nezadovoljen,« je povedal pičle tri dni pred odprt­jem razstave, kar je čas, ko je marsikateri umetnik še nezadovoljen in v dvomih. Četudi je nadarjen in priljubljen, kar Kalan gotovo je.