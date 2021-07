Reka kot navdih in hrepenenje

V nadaljevanju preberite:

V razkošni dvorani Avstrijske­ ­nacionalne knjižnice je do 7. novembra na ogled razstava ­Donava, ki nas popelje v preteklost, nam pokaže, kako sta bila nekoč videti reka in življenje ob njej in kaj je pomenila. Številni eksponati so na ogled prvič doslej.