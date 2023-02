Retrospektiva neulovljivega umetnika

V nadaljevanju preberite:

Frelih je znan po številnih, tudi zelo inventivnih pristopih pri grafičnem ustvarjanju, med drugim po tehniki kolagrafije. Ta mu omogoča neposreden zapis na ploščo in odtiskovanje na način globokega tiska, obsega pa tudi kaligrafske karakteristike. Njegov opus zaznamujejo sprva poudarjena znakovnost in abstraktne oblike, umetnik pa ohranja značilen ekspresivni likovni nagovor tudi v delih, pri katerih se je tiskarska barva komajda posušila. Iz njegove zajetne likovne bere izluščimo domala vse klasične ikonografske teme, od akta do tihožitja in krajine, ki jo navdihuje skrivnosten bohinjski kot, v katerem je odraščal in kjer še danes v prostem času išče ustvarjalno zatočišče.