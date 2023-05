Risarska virtuoznost spodnjedeželnih umetnikov

V nadaljevanju preberite:

V evropski zgodovini je 17. stoletje veljalo za zlato dobo Nizozemske, ki je tedaj doživljala gospodarski in kulturni vzpon. Že pred tem, v 16. stoletju, je na območju »Spodnjih dežel« (Niederen Landen, približno današnja Belgija, Luksemburg in Nizozemska) cvetela umetnost, predvsem risba. Devetdeset odličnih eksponatov iz tistega časa je do 24. maja na ogled v dunajski Albertini na razstavi Bruegel in njegov čas.