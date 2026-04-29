EU umika denar, ruski paviljon le za elito, množice bodo gledale skozi okna

Beneški bienale: Italijanski kulturni minister odpovedal prihod, v Benetke je poslal inšpektorje. Žirija bojkotira Rusijo in Izrael.

Ruski paviljon so zgradili v carskih časih, pred prvo svetovno vojno in oktobrsko revolucijo. Odprli so ga leta 1914 in odraža arhitekturno tradicijo Rusije v 17. in 18. stoletju. Na zadnjem bienalu leta 2024 je v njem gostovala Bolivija. FOTO: Imago/Eberhard Thonfeld via Reuters

Beneški bienale je že pred začetkom 61. izdaje v primežu mednarodne politike. Italijanski kulturni minister je odpovedal udeležbo na odprtju, EU je organizatorjem odtegnila dva milijona, mednarodna žirija pa je objavila, da bo pri odločitvah o nagradah bojkotirala Rusijo in Izrael. Ob tem ruska komisarka hiti z opravičili italijanski premierki Giorgii Meloni zaradi psovk na njen račun na ruski televiziji. Instalacija Američanke Sarah Sze v paviljonu ZDA na enem prejšnjih bienalov. Triinsedemdeset umetnikov in kustosov, vpletenih v letošnji bienale, je zahtevalo tudi izločitev paviljona ZDA. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters Cirkus, ki vsak dan poskrbi za preobrate Bienale je že s tem, da temelji na nacionalnih paviljonih, vpet v politiko. Temu je mogoče slediti od časov fašizma, ko je ...