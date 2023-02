Samo še nekaj dni do zaključka izjemne razstave v Cukrarni

Razstava z naslovom Četrta generacija zajema velik del umetniškega opusa enega najpomembnejših predstavnikov italijanskega gibanja arte povera. Na ogled je samo še za kratek čas, in sicer do 5. marca 2023.

Skozi razstavo boste dobili vpogled v ključna obdobja tvornega umetniškega delovanja Michelangela Pistoletta od šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes, s poudarkom na njegovem »temnem« obdobju. Razstava je nastala v sodelovanju z Zerynthio, centrom za sodobno umetnost iz Rima, kuratorka je Alenka Gregorič.

V razstavi so vključena dela iz zgodnjih let, kot so Zrcalne slike, ki so bile ključnega pomena za razvoj njegovega sloga, ter dela iz poznejših let. Njegov umetniški slog je zelo inovativen in prinaša spremembe v tradicionalni umetniški praksi.

Eden od njegovih najbolj znanih projektov je Il Terzo Paradiso (Tretji paradiž), ki je tudi del ljubljanske razstave.

Michelangelo Pistoletto se je rodil leta 1933 v mestu Biella v Italiji in že zgodaj se je začel ukvarjati z umetnostjo. Leta 1953 se je preselil v Torino, kjer je postal del skupine umetnikov, ki so se imenovali »Nuove tendenze«. Velja za enega najvidnejših predstavnikov t. i. revne umetnosti (arte povera). Gre za gibanje, ki se je pojavilo v Italiji v šestdesetih letih 20. stoletja. Beseda »povera« pomeni »revna« in označuje uporabo preprostih in dostopnih materialov, brez posebne tržne vrednosti, kot so papir, plastika, les in drugi vsakdanji predmeti. Umetniki, ki so se ukvarjali s tem gibanjem, so želeli osvetliti družbeno-ekonomske razlike in kritizirati kapitalistični sistem. Eno najbolj emblematičnih del gibanja arte povera je njegova Venera cunj (1967), ki je tudi del razstavnega repertoarja Četrta generacija.

FOTO: MGML

Preobrazba umetniškega ustvarjanja skozi opus Michelangela Pistoletta

Razstavljena dela priznanega italijanskega umetnika predstavljajo vpogled v bistvo novega ustvarjalnega gibanja, ki je dobilo krila v 20. stoletju. V velikih razstavnih prostorih se boste tako lahko sprehodili skozi Pistolettov bogat življenjski opus in občutili bistvo njegovega umetniškega ustvarjanja.

V prvem nadstropju galerije so prikazane njegove morda najprepoznavnejše Zrcalne slike, od avtoportreta iz leta 1961 do najnovejših del, prav tako Minus objekti (1965–1966), s katerimi je nakazal prve tendence gibanja arte povera. Tukaj so na ogled tudi njegova ikonična dela, kot je Venera cunj (1967), in bele skulpture iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.

V drugem nadstropju galerije so dela redko predstavljenega obdobja, ki ga je umetnik poimenoval Umetnost bede. Poleg risb, slik in skulptur si lahko ogledate tudi in situ narejeno črno poslikavo, ki so jo za galerijo na šestinsedemdesetmetrski steni pod umetnikovim vodstvom izdelali študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Razstava se zaključi s projektom Tretji paradiž, ki od leta 2003 zaseda središčno mesto v njegovem ustvarjanju. Za projekt je značilen preoblikovan matematični znak za neskončnost, s katerim Pistoletto reflektira raznolike medčloveške odnose, opozarja na potrebo po sožitju in prevzemanju odgovornosti posameznika do sočloveka in narave ter hkrati postavlja življenje v središče neskončnosti.

FOTO: MGML

Vsekakor je razstava Michelangela Pistoletta v Ljubljani izjemna priložnost za vse ljubitelje umetnosti, da se seznanijo z delom enega izmed najpomembnejših predstavnikov italijanskega gibanja arte povera. Razstava bo na ogled samo še do 5. marca. Več informacij o razstavi lahko preverite TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane