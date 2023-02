Še vedno v senci Rafaela in Michelangela

V nadaljevanju preberite:

V Vatikanu bo letošnje leto v znamenju moderne in sodobne­ umetnosti. Proces svojevrstne prilagoditve sodobnim umetniškim načelom poteka od sredine prejšnjega stoletja. Letos bodo z različnimi projekti zaznamovali­ petdesetletnico zbirke oziroma galerije sodobne umetnosti, ki so jo leta 1973 v smislu obuditve dialoga med Katoliško cerkvijo­ in sodobno kulturo v Vatikanskih muzejih odprli na pobudo ­papeža Pavla VI. Res gre večinoma za dela z versko vsebino, mnoga tudi nimajo posebne umetniške vrednosti, vendar ne manjka niti del slovitih umetnikov, kot so Vasilij Kandinski, Salvador Dalí, René Magritte, Gino Severini, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Giorgio de Chirico, Alberto Burri, Giacomo Manzù in Hans Hartung.