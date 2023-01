Šest stoletij izuma, ki je spremenil umetnost

V nadaljevanju preberite:

Marca 1945 so bombni napadi ameriških letalskih sil močno poškodovali stavbo, ki danes hrani eno največjih in najpomembnejših grafičnih zbirk na svetu (ta hip obsega več kot milijon risb in grafik od pozne gotike do danes; leta 1776 jo je ustanovil vojvoda Albert von Sachsen-Teschen​, ki je do svoje smrti leta 1822 vanjo umestil približno 14.000 risb in 200.000 različnih grafičnih listov).

Albertina je bila po vojni obnovljena ter med letoma 1998 in 2003 celostno prenovljena in razširjena, ob dvajseti obletnici ponovnega odprtja pa se je v muzeju danes odprla razstava Dürer. Munch. Miró. Veliki mojstri grafike. Februarja ji bo v Albertini Modern sledila Od Andyja Warhola do Damiena Hirsta. Revolucija v grafiki.