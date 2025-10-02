Simbolično oživljanje ponikle umetnine

Letošnji 35. kiparski simpozij Forma viva, ki ga na Seči v Portorožu organizirajo Obalne galerije Piran, ima prav posebno poslanstvo. Italijanski vizualni umetnik Giorgio Andreotta Calò skuša na tokratni kiparski delavnici z dvema sodelavcema, kiparjema Ištvanom Ištom Huzjanom in Maxom Seibaldom, razstavišču Forme vive in javnosti vrniti skulpturo svojega prastrica Alda Calòja, ki je pred leti skrivnostno izginila. Zato so se trije umetniki lotili izdelave replike, ki pa bo vsaj za spoznanje drugačna od izvirnika.

Na letošnjem kiparskem simpoziju ustvarjajo (z leve) Ištvan Išt Huzjan, Max Seibald in Giorgio Andreotta Calò. Foto Obalne galerije Piran

Uveljavljeni italijanski kipar srednje generacije Giorgio Andreotta Calò je že dvakrat zastopal Italijo na Beneškem bienalu in je prejemnik več mednarodnih nagrad. Povabilo ravnateljice Obalnih galerij Piran Mare Ambrožič Verderber je dozorelo po tem, ko so ugotovili, da je umetnikov prastric Aldo Calò leta 1963 sodeloval na tretjem kiparskem simpoziju na Formi vivi na Seči s svojim delom Razpoka.

Na izgubljenem zemljišču in delu nekdanje Forme vive bi morali biti vsaj štirje kipi, poleg skulpture Alda Calòja še dela poljske umetnice Aline Szapocznikow, britanskega kiparja Huberta Dalwooda in Draga Tršarja.

Aldo Calò, predstavnik italijanskega informela, je svoja dela posvečal organskim oblikam. V šestdesetih letih pa je opazen njegov prehod v industrijsko oblikovanje. Tudi on je leto pred prihodom na portoroški simpozij sodeloval na Beneškem bienalu in na Rimskem kvadrienalu, močno ga je zaznamovalo tudi srečanje z delom britanskega kiparja Henryja Moora. Njegova dela hranijo tako Vatikanski muzeji kot Muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku in Pompidoujev center v Parizu.

»Izgubljeni«

na zasebni parceli

Forma viva v Portorožu za zdaj premore 160 kiparskih del tudi najuglednejših kiparskih mojstrov z vsega sveta in je izjemno pomembna za zgodovino ustvarjanja v kamnu. Na razstavišču na Seči je 93 del, 67 jih je na javnih površinah štirih istrskih občin. Toda v Obalnih galerijah so pred leti ugotovili, da je dragoceni Calòjev kip čudežno poniknil. Skrajni del polotoka Seča, kjer stoji znameniti Linderjev stolpič, je namreč prešel v last koprskega odvetnika Sergeja Vovka, ki mu je po sporih s piransko občino posest uspelo vpisati v zemljiško knjigo. Tam je bilo tedaj nameščenih sedem kipov; en kip britanskega kiparja Bernarda Jamesa Davisa so premestili v bližino hotela Metropol. Leta 1968 je odvetnik Vovk zemljišče omejil z neprehodno ograjo in tja ni dovolil nikomur. Po njegovi smrti ga je leta 1999 podedovala hčerka, odvetnica Tanit Vovk, ki je še bolj stroga in nikomur ne dovoli vpogleda v svojo parcelo. Zatrdila nam je, da ne ve, kje so kipi, da jih ona ni premikala in da ne ve niti, koliko jih je še na tej njeni posesti ob stolpu na Seči.

Takšen je bil kip v svetu znanega italijanskega kiparja Alda Calòja, ki zdaj ni več na ogled javnosti. Foto Obalne galerije Piran

Zaradi lastništva in neurejenega odnosa z Obalnimi galerijami Piran je potekalo več sodnih pravd, vendar Obalne galerije in njihova ustanoviteljica, občina Piran, niso mogle pridobiti kipov, ki sta si jih zasebna lastnika očitno prisvojila. Občini pa doslej, nerazumljivo, sodnikom ni uspelo dokazati, da bi morala biti ta kulturna dediščina vrnjena javnosti. Vodstvo Obalnih galerij zato meni, da so štirje kipi iz njihove kiparske zbirke na zanje pravno sporen način izgubljeni, čeprav so še zmeraj tam, kjer so bili na začetku. Mara Ambrožič Verderber je tako predlagala kiparju, pranečaku kiparsko bolj slavnega Alda Calòja, da skupaj s še dvema kiparjema, ki sta v preteklih letih tudi že sodelovala na njem, izdela repliko izgubljenega dela Razpoka.

Razpoka je tokrat večplastna

»V arhivu Obalnih galerij smo našli dve fotografiji skulpture Razpoka in skico, delovni načrt, predlog kiparske stvaritve, ki ga je avtor predložil ob prihodu na delovišče na Seči. Na podlagi teh dokumentov so se trije umetniki lotili izdelave replike, visoke 340, široke 140 in debele 40 centimetrov, za katero vedo, da ne bo mogla biti do podrobnosti enaka,« je povedala kustosinja projekta.

Avstrijski kipar in eden boljših poznavalcev ustvarjanja v kamnu Max Seibald med delom ob repliki Razpoke. Foto Boris Šuligoj

Kot sta pojasnila Max Seibald, avstrijski kipar iz Lienza, in slovenski kipar, vodja delovišča Ištvan Išt Huzjan, so že izoblikovali osnovni pravokotni masiv, ki verno posnema izvirnik. »Toda najbolj občutljiv del naloge prevzema Giorgio, čigar naloga je odprtina – razpoka, ki ji bo dal končno formo. Glede na to, da je bila v izvirniku precej nepravilne oblike, in glede na to, da pred sabo nimamo izvirnika, bo razpoka posledica pranečakove interpretacije. Kamen ostaja istrski rumenec, glavna tema delavnic Forme vive je ves čas razmerje med človekom in naravo, Aldo Calò pa je vedno poudarjal, da govori o telesu. Veliko o njegovem delu pove dejstvo, da si je dopisoval z angleškim kiparjem Henryjem Moorom, ki ostaja znotraj figuralne linije in ne prestopi v konceptualno,« razlaga Huzjan. Seibald pa se sprašuje, zakaj se je Calò v svoji izpovedi odločil za razpoko (rano), kaj se mu je zgodilo v življenju, kako je nanj vplivala vojna in ali je morda to delo napoved prehoda v drugačen način ustvarjanja.

Giorgio Andreotta Calò med brušenjem replike Razpoke. Foto Obalne galerije Piran

Giorgio Andreotta Calò je o svojem tokratnem delu na Seči povedal: »Razmislek o tem projektu je zame hkrati zgodovinski in umetniški, saj sem želel povezati svojo lastno ustvarjalno pot z vprašanji, ki jih vzbuja način dela mojega prastrica Alda. Hvaležen sem, da lahko skupaj s sodelavcema raziskujem, zakaj je sprejemal določene tehnične in konceptualne odločitve in kako so bile te povezane z velikimi spremembami v kiparstvu v šestdesetih letih, ko se je umetnost široko odpirala tudi industrijskim oblikam. Poskus rekonstrukcije skulpture ni le tehnična vaja, ampak projekt, ki odkriva preteklost in gradi mostove s sedanjostjo.«

Kulturno dediščino

vrniti javnosti

Mara Ambrožič Verderber pojasnjuje, da bodo skušali ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo z izvirnikom. Po izjavah nekaterih poznavalcev je skulptura še vedno na prvotnem zemljišču, vendar zanemarjeno zaraščena in nedostopna javnosti. »Morda sploh ni bilo nujno, da se je takšna skulptura izgubila za javnost. Zato ob tej akciji razmišljamo, kaj je treba narediti, da se kaj takega ne bi dogajalo z likovnimi deli, ki so nacionalnega pomena. Kako bomo poskrbeli za likovno dediščino. Replika, ki nastaja, bo ponudila razmislek o javnem dobrem, razpravljali bomo o odnosu med izvirnikom in repliko, o spominu kot opominu, da moramo poskrbeti za boljši danes, v katerem ne bomo več na podoben način izgubljali kulturne dediščine in bomo lažje postavili bolj jasno in pravično mejo med javnim in zasebnim interesom,« je dejala ravnateljica Obalnih galerij Piran.

Kiparsko delovišče

v Portorožu so začeli 15. septembra, zaključili pa ga bodo 11. oktobra na Seči, kjer bodo tudi predstavili delo

A Calò.

Simpozij spremlja še več vzporednih delavnic, srečanj in dogodkov. Zanj bosta piranska občina in ministrstvo za kulturo namenila od 25.000 do 30.000 evrov. Letošnji projekt pa bo umetniški odgovor vsem, ki so prispevali k misteriozni odtujitvi javnega dobra, ter še en opomnik, da je treba ljudem vračati tisto, kar je njihovo.