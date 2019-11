FOTO:Skrivni pogledi v intimo zvezdnikov

Bi radi videli britansko kraljico­ na stranišču v Buckinghamski palači?­ Donalda Trumpa med hit­rim seksom z miss Mehike na mizi v Beli hiši? Micka Jaggerja v kuhinji, ko lika spodnjice? Vse to je ujela v objektiv britanska fotografinja Alison Jackson. Razstava njenih voajerskih fotografij bo na ogled do 26. januarja v Westlichtu,­ dunajski fotogaleriji in muzeju fotografske opreme.Na razstavi Ponarejena resnica (Fake Truth) si lahko ogledamo 75 fotografij dvojnikov slavnih oseb. Pravijo, da je Alison Jackson pripravljena odpotovati na drugi konec sveta, če tam živi nekdo, ki je zelo podoben njenim najljubšim likom. To so člani ...

