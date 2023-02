Slikarstvo kot potovanje do samega sebe

V nadaljevanju preberite:

Jože Kotar, ki se je doslej predstavil na več kot 130 samostojnih razstavah ter več kot 300 skupinskih razstavah, ekstemporih, slikarskih kolonijah in likovnih srečanjih doma in po svetu, ob tem pa prejel številne nagrade in priznanja (leta 1992 mu je Mestna občina Novo mesto podelila Trdinovo nagrado za dosežke v slikarstvu), na razstavi Colores mecum porto v Galeriji Dolenjskega muzeja­ Novo mesto posveča posebno pozornost delom, ustvarjenim v zadnjem desetletju (postavitev zajema izbrana dela zadnjih dvajsetih let).