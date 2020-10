Slovita slikarska imena tudi v Ljubljani

»Razstava je edinstvena v tem, da v tej podobi ni bila izvedena še nikoli v preteklosti, in ni verjetno, da bi se to zgodilo še kdaj v prihodnosti.« Tako je razstavni projekt Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu, ki ga bodo v ljubljanski Narodni galeriji za javnost odprli danes, ocenil Ivo Velíšek, direktor uprave Praškega gradu.Po besedah direktorice Narodne galerije Barbare Jaki se je intenzivno sodelovanje teh dveh ustanov začelo pred dvema letoma s pripravo razstave Impresionizem od zore do mraka, Slovenska umet­nost 1870–1930, ki je gostovala v Pragi, ogledalo pa si jo je skoraj 80 tisoč obiskovalcev. »Takrat smo le tiho ...