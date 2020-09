FOTO:Sorodnost ustvarjalnega duha Schieleja in Hundertwasserja

Letos mineva 20 let od smrti Frie­densreicha Hundertwasserja (1928–2000) in 120 let od rojstva Egona Schieleja (1890–1918). Pred dvema letoma, ko je bila 100. obletnica Schielejeve smrti, so v Avstriji pripravili več velikih razstav o tem genialnem eks­presionističnem umetniku. Največja razstava ob 20. obletnici Hundertwasserjeve smrti je letošnja Hundertwasser-Schiele: Imagine Tomorrow v dunajskem Leopoldovem muzeju (do 10. januarja 2021). Zastavljena je kot umetniški dialog dveh svetovno znanih avstrijskih slikarjev.Schielejeva umetnost je bila za mnoge šokantna, a vsem je bilo jasno, da je izjemen, vizionarski umetnik. ...