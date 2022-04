Spodbujanje prepletanj, izmenjav in dialogov

V nadaljevanju preberite:



Slovenski umetniški in publicistični prostor je bogatejši za dvojezično revijo, ki bo odslej prispevala k vidnosti uveljavljajočih se umetnic in umetnikov v domačem prostoru, ob tem pa omogočala vključevanje domačega umetniškega dogajanja v mednarodno prizorišče. Prva številka pod naslovom Lokalnega pomena/Significantly Local prinaša devetnajst umetniških projektov, pa tudi intervjuje, eseja, reportažo in kolumne.

»Revija ETC. je s svojim naborom mednarodnih umetnikov in umetnic zasnovana tako, da povezuje umetnike, kuratorje, pisce in založnike, ki delujejo na področju sodobne umetnosti,« z vsako tematsko številko pa se »osredotoča na raznolike tematike s področja družbe, okolja in umetnosti ter je tako zasnovana kot platforma za raznolike glasove in mnenja z območja Evrope«, so zapisali ustanovitelji.

Temu pritrjuje tudi oblikovalec Zoran Pungerčar, zaslužen za vizualno identiteto revije, ki meni, da za slovensko umetniško publicistiko velja enako kot za umetniški prostor, »premalo je povezovanja s tujino, v glavnem se ukvarjamo samo s tem, kar se dogaja pri nas. Namen revije ETC. je preseči to – predstaviti slovensko umetnost zainteresirani javnosti zunaj Slovenije in hkrati predstaviti zanimive tuje projekte, ki se na povezujejo z dogajanjem pri nas. Druga ključna komponenta revije pa se mi zdi to, da jo je zasnovala in skurirala mlajša generacija, kar se pozna tako na vsebinski kot na vizualni plati.«