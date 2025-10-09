Strip suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre

Ljubljana bo do nedelje živela kot prestolnica stripa – na številnih prizoriščih po mestu bodo z razstavami, pogovori, predavanji, delavnicami, programom za otroke in velikim stripovskim sejmom predstavljeni raznoliki stripovski svetovi mednarodno priznanih ustvarjalcev.

Kot je poudarila Tanja Skale, programska vodja festivala, ki poteka v soorganizaciji Kina Šiška, Stripburgerja/Foruma Ljubljana in zavoda Stripolis, dela tokratnih festivalskih gostov »razkrivajo izredno vsebinsko in izrazno raznolikost sodobne stripovske ustvarjalnosti. Strip že dolgo ni več zaprt v knjižne formate, temveč se povezuje z drugimi umetniškimi mediji in suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre ter dokazuje, kako živahen in vitalen umetniški medij je.«

Dodala je, da jo zelo veseli, da »v Ljubljano prihajajo priznani mednarodni ustvarjalci, ki prinašajo s seboj različne avtorske izraze, tematike, sloge in tradicije. Od začetkov je bil naš cilj preseči okvir domače stripovske scene – ta je sicer majhna, a še kako živa in kakovostna – ter jo povezati s širšim, mednarodnim dogajanjem.«

Od Danske do Hrvaške

V ospredju tokratnega programa, »ki se svobodno giblje med resničnostjo in domišljijo, zajema različne teme in izraze ter se ne boji ne humorja, ne kritike, ne angažmaja«, sta francoski stripar in animator Benjamin Renner, mojster toplih in humornih živalskih zgodb ter avtor nagrajenega animiranega filma Ernest in Celestina, ter ena od najzanimivejših sodobnih danskih ustvarjalk Rikke Villadsen, ki v svojih delih raziskuje vprašanja feminizma, spolne identitete in seksualnosti.

Na Tinti bosta avtorja predstavila tudi sveža slovenska prevoda svojih stripov: Rennerjev Veliki hudobni lisjak bo izšel pri zavodu Stripolis, stripovski album Tetovator in klitoris Rikke Villadsen pa pod okriljem revije Stripburger pri Forumu Ljubljana.

Predstavili se bodo še belgijski stripar in ilustrator Lukas Verstraete, ki ustvarja na presečišču absurda, nadrealizma in ostrega humorja, nemški dvojec Elizabeth Pich in Jonathan Kunz, avtorja razvpitega črnohumornega spletnega stripa War and Peas, ter umetniški kolektiv in tiskarski laboratorij Smak Press iz Zagreba, ki združuje mlade ustvarjalce s področij stripa, ilustracije, grafike in umetniških zinov.

V okviru festivala in v sodelovanju z Ljubljano in Angoulêmom, Unescovima mestoma literature, se že drugo leto odvija tudi mednarodni rezidenčni program, namenjen ustvarjalni izmenjavi med mestoma in podpori stripovske ustvarjalnosti. Tokrat ljubljanska rezidenca gosti francoskega striparja in ilustratorja mlajše generacije Simona Ecaryja.

Ko risbe migajo

Program, namenjen ljubiteljem stripa vseh generacij, danes med drugim ponuja delavnico angažiranega stripa Strip v skupnosti v DobriVagi, na kateri bodo udeleženci s finsko striparko in aktivistko Sanno Hukkanen razi­skovali, kako lahko uporabimo strip kot učinkovito orodje za pripovedovanje zgodb, ozaveščanje o družbenih temah in ustvarjanje sprememb v skupnosti.

Večerno dogajanje bo postreglo z odprtjem razstave Ko risbe migajo Benjamina Rennerja v galeriji Equrna, ki popelje obiskovalce skozi celoten ustvarjalni proces, od stripa do animiranega filma; ob odprtju bo potekal pogovor z avtorjem, za risarski poklon gostu pa bo že tradicionalno poskrbela ekipa domačih striparjev.

Jutri bo Tinta gostovala v Slovenski kinoteki s projekcijo Rennerjevega celovečernega animiranega filma Velika zlobna lisica in druge zgodbe, ki je bil nagrajen s cezarjem in ga je avtor ustvaril po lastni stripovski predlogi, zvečer pa bodo pod taktirko revije Stripburger v galeriji Alkatraz odprli večmedijsko skupinsko razstavo Holyburger, na kateri se s stripovskimi originali, ilustracijami, grafikami, objekti in instalacijami predstavljajo Rikke Villadsen, Lukas Verstraete, L. L. de Mars iz Francije ter domači umetniki Nika Erjavec, Domen Finžgar, Marko Kociper in Andrej Štular.

V soboto bo osrednji festivalski dan prinesel tradicionalni stripovski sejem v Kinu Šiška ter raznolik in obsežen obsejemski program, ki se bo po predavanjih, predstavitvah, razstavah in dogodkih za otroke sklenil s koncertom Nika Novaka ter podelitvijo nagrad zlatirepec za najboljše domače stripe in mednarodne nagrade Sophie Castille, ki jo bo podelil britanski stripovski zgodovinar in teoretik Paul Gravett.

Dan zatem se bo festival sklenil z Nedelcami na Vodnikovi domačiji Šiška; na pripovedovalskem dogodku bo mogoče slišati zgodbe iz stripa Lažninka, ki sta ga ustvarili Maša Ogrizek in Manca Krošelj, sledila bo risarska delavnica z ilustratorko Manco Krošelj.