  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vizualna umetnost

    Strip suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre

    Po prestolnici se že dvanajsto leto razliva Tinta, z njo pa najboljše, kar ponuja domača in tuja stripovska produkcija.
    V program je vključen tudi belgijski stripar in ilustrator Lukas Verstraete, ki ustvarja na presečišču absurda, nadrealizma in ostrega humorja. FOTO: osebni arhiv/ALLT
    Galerija
    V program je vključen tudi belgijski stripar in ilustrator Lukas Verstraete, ki ustvarja na presečišču absurda, nadrealizma in ostrega humorja. FOTO: osebni arhiv/ALLT
    Pia Prezelj
    9. 10. 2025 | 14:01
    9. 10. 2025 | 14:02
    5:14
    A+A-

    Ljubljana bo do nedelje živela kot prestolnica stripa – na številnih prizoriščih po mestu bodo z razstavami, pogovori, predavanji, delavnicami, programom za otroke in velikim stripovskim sejmom predstavljeni raznoliki stripovski svetovi mednarodno priznanih ustvarjalcev.

    Kot je poudarila Tanja Skale, programska vodja festivala, ki poteka v soorganizaciji Kina Šiška, Stripburgerja/Foruma Ljubljana in zavoda Stripolis, dela tokratnih festivalskih gostov »razkrivajo izredno vsebinsko in izrazno raznolikost sodobne stripovske ustvarjalnosti. Strip že dolgo ni več zaprt v knjižne formate, temveč se povezuje z drugimi umetniškimi mediji in suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre ter dokazuje, kako živahen in vitalen umetniški medij je.«

    Dodala je, da jo zelo veseli, da »v Ljubljano prihajajo priznani mednarodni ustvarjalci, ki prinašajo s seboj različne avtorske izraze, tematike, sloge in tradicije. Od začetkov je bil naš cilj preseči okvir domače stripovske scene – ta je sicer majhna, a še kako živa in kakovostna – ter jo povezati s širšim, mednarodnim dogajanjem.«

    image_alt
    Kaj, če bo Jacka Godka povozil avtobus?

    Od Danske do Hrvaške

    V ospredju tokratnega programa, »ki se svobodno giblje med resničnostjo in domišljijo, zajema različne teme in izraze ter se ne boji ne humorja, ne kritike, ne angažmaja«, sta francoski stripar in animator Benjamin Renner, mojster toplih in humornih živalskih zgodb ter avtor nagrajenega animiranega filma Ernest in Celestina, ter ena od najzanimivejših sodobnih danskih ustvarjalk Rikke Villadsen, ki v svojih delih raziskuje vprašanja feminizma, spolne identitete in seksualnosti.

    Na Tinti bosta avtorja predstavila tudi sveža slovenska prevoda svojih stripov: Rennerjev Veliki hudobni lisjak bo izšel pri zavodu Stripolis, stripovski album Tetovator in klitoris Rikke Villadsen pa pod okriljem revije Stripburger pri Forumu Ljubljana.

    Predstavili se bodo še belgijski stripar in ilustrator Lukas Verstraete, ki ustvarja na presečišču absurda, nadrealizma in ostrega humorja, nemški dvojec Elizabeth Pich in Jonathan Kunz, avtorja razvpitega črnohumornega spletnega stripa War and Peas, ter umetniški kolektiv in tiskarski laboratorij Smak Press iz Zagreba, ki združuje mlade ustvarjalce s področij stripa, ilustracije, grafike in umetniških zinov.

    V okviru festivala in v sodelovanju z Ljubljano in Angoulêmom, Unescovima mestoma literature, se že drugo leto odvija tudi mednarodni rezidenčni program, namenjen ustvarjalni izmenjavi med mestoma in podpori stripovske ustvarjalnosti. Tokrat ljubljanska rezidenca gosti francoskega striparja in ilustratorja mlajše generacije Simona Ecaryja.

    image_alt
    Nakup zelenjave kot povod za politično participacijo

    Ko risbe migajo

    Program, namenjen ljubiteljem stripa vseh generacij, danes med drugim ponuja delavnico angažiranega stripa Strip v skupnosti v DobriVagi, na kateri bodo udeleženci s finsko striparko in aktivistko Sanno Hukkanen razi­skovali, kako lahko uporabimo strip kot učinkovito orodje za pripovedovanje zgodb, ozaveščanje o družbenih temah in ustvarjanje sprememb v skupnosti.

    Večerno dogajanje bo postreglo z odprtjem razstave Ko risbe migajo Benjamina Rennerja v galeriji Equrna, ki popelje obiskovalce skozi celoten ustvarjalni proces, od stripa do animiranega filma; ob odprtju bo potekal pogovor z avtorjem, za risarski poklon gostu pa bo že tradicionalno poskrbela ekipa domačih striparjev.

    Jutri bo Tinta gostovala v Slovenski kinoteki s projekcijo Rennerjevega celovečernega animiranega filma Velika zlobna lisica in druge zgodbe, ki je bil nagrajen s cezarjem in ga je avtor ustvaril po lastni stripovski predlogi, zvečer pa bodo pod taktirko revije Stripburger v galeriji Alkatraz odprli večmedijsko skupinsko razstavo Holyburger, na kateri se s stripovskimi originali, ilustracijami, grafikami, objekti in instalacijami predstavljajo Rikke Villadsen, Lukas Verstraete, L. L. de Mars iz Francije ter domači umetniki Nika Erjavec, Domen Finžgar, Marko Kociper in Andrej Štular.

    V soboto bo osrednji festivalski dan prinesel tradicionalni stripovski sejem v Kinu Šiška ter raznolik in obsežen obsejemski program, ki se bo po predavanjih, predstavitvah, razstavah in dogodkih za otroke sklenil s koncertom Nika Novaka ter podelitvijo nagrad zlatirepec za najboljše domače stripe in mednarodne nagrade Sophie Castille, ki jo bo podelil britanski stripovski zgodovinar in teoretik Paul Gravett.

    Dan zatem se bo festival sklenil z Nedelcami na Vodnikovi domačiji Šiška; na pripovedovalskem dogodku bo mogoče slišati zgodbe iz stripa Lažninka, ki sta ga ustvarili Maša Ogrizek in Manca Krošelj, sledila bo risarska delavnica z ilustratorko Manco Krošelj.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Oder
    Premiera MGL

    V civilizacijskih centrih smo vse manj varni

    Prva slovenska uprizoritev drame Jona Fosseja Tukaj v temnem gozdu pod režijsko taktirko Doriana Šilca Petka oživlja Kino Komuna.
    Pia Prezelj 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Razstava

    Diane Arbus: Smo tisto, kar ljubimo, in tisto, kar sovražimo

    Oktobra v Berlinu največja razstava del Diane Arbus doslej – gre za izbor 454 fotografij, ki nam kažejo, kdo smo, pravi kurator Matthieu Humery.
    Pia Prezelj 12. 9. 2025 | 11:34
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Umetnost in znanost

    Marco Barotti: Umetnik z zvočnimi skulpturami obnavlja uničene koralne grebene

    Projekt Coral Sonic Resilience, razvit v sodelovanju z znanstveniki, si obeta nadaljnje implementacije na Maldivih, v Singapurju, na Jamajki in v Bahrajnu.
    Pia Prezelj 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    striprazstavafestivalTintaumetnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most me idejami in izvedbo.V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Petra Kovič 9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fakulteta za upravo

    KPK zaznala korupcijska tveganja na Univerzi v Ljubljani

    Volitve dekana na Fakulteti za upravo so razkrile korupcijska tveganja in nejasnost določil UL.
    9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Razno
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Ministrstvo o smrti 37-letnika: policisti nesorazmerno uporabili prijem davljenja

    Policisti so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo proti vklenjenemu.
    9. 10. 2025 | 14:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pesticidi

    Odpoklic granatnih jabolk

    Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.
    9. 10. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Festival stripa

    Strip suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre

    Po prestolnici se že dvanajsto leto razliva Tinta, z njo pa najboljše, kar ponuja domača in tuja stripovska produkcija.
    Pia Prezelj 9. 10. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Razno
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Ministrstvo o smrti 37-letnika: policisti nesorazmerno uporabili prijem davljenja

    Policisti so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo proti vklenjenemu.
    9. 10. 2025 | 14:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pesticidi

    Odpoklic granatnih jabolk

    Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.
    9. 10. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Festival stripa

    Strip suvereno vstopa v galerije, na filmska platna in odre

    Po prestolnici se že dvanajsto leto razliva Tinta, z njo pa najboljše, kar ponuja domača in tuja stripovska produkcija.
    Pia Prezelj 9. 10. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo