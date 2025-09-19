Zrcaljenje vesolja in Dürerjeva enigma

V nadaljevanju preberite:

Suzana Brborović je znana ljubiteljem zanimivih premikov na področju slikarstva po premišljenih, značilno večplastno grajenih podobah z različnimi elementi in strukturami, kombiniranjem pogledov, perspektiv, geometrijskih linij ali organskih form. Zadnjo serijo je posvetila vesolju, najnovejša slika, s katero jo je nadaljevala, ji je prinesla najimenitnejšo nagrado Ex-tempora Piran 2025.

Piranski ekstempore je za javnost in likovne ustvarjalce najbolj odprta prireditev Obalnih galerij Piran, je mogoče izvedeti v opisu šestdesete izdaje prireditve, ki so jo zaokrožili z razglasitvijo nagrad in odprtjem razstav. Sodelovalo je 241 avtorjev, med katere so radodarno razdelili 20 nagrad. Referenčna je predvsem osrednja med njimi: velika odkupna nagrada, ki prinaša 4000 evrov in umestitev nagrajenega dela v stalno zbirko Obalnih galerij Piran.

Prejela jo je slika, na kateri Suzana Brborović razpira vprašanja spremenjenega pogleda v zvezdnato nebo v času, prežetem s tehnologijo. Ob sedanjosti in prihodnosti tematizira tudi davno umetniško enigmo.