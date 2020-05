Svobodno risanje vzporednic in cezur

Ob vseh na veliko oglaševanih ali celo razvpitih umetniških projektih je včasih prav osvežujoče naključno izbrati miniaturno razstavo, ki ne kotira posebej visoko na lestvici eminentnih kulturnih prireditev, hkrati pa ima celo prodajni značaj. To po slovenskih standardih avtomatično radikalno niža kakovostno raven, praviloma je tudi minimalna intenca komercializacije oziroma monetarizacije umetniškega dela znak, da je to zadeva dvomljive vrednosti.In vendar je mini retrospektiva Gojmirja Antona Kosa ter predstavitev nekaj novejših slik Maruše Šuštar v dveh sosednjih ljubljanskih galerijah, Antikvitete Novak in Hest, prav ...