Svobodo je mogoče omejiti tudi tam, kjer se je rodila

V nadaljevanju preberite:

Mojstrica reportažne in dokumentarne fotografije Manca ­Juvan (1981) se bo jutri v Moderni galeriji predstavila z razstavo­ Istanbul – Obrazi svobode, ki v sodelovanju z ZRC SAZU prinaša­ zgodbo o mejah svobode v urbanih okoljih.

Starodavna mesta, kot je Istanbul, so bila že v antiki prostori svobode, torej so za tisočletje prehitela srednjeevropski koncept, ki je zaživel v visokem srednjem veku, je poudaril Oto Luthar. »Istanbul, imenovan tudi The Great City of Istanbul, je danes neobvladljiv megapolis, njegovi začetki segajo v čas starogrškega Ligosa.«