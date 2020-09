Telo in onkraj ter meje in onkraj

Telo in onkraj ter vprašanja meja in migracij so osrednje teme mariborskega festivala fotografije. Tudi tokrat so organizatorji, to je Fotoklub Maribor, ki mu predseduje Branimir Ritonja, kljub zaostrenim razmeram zaradi pandemije zagotovili relevantno mednarodno udeležbo avtorjev in avtoric, tematsko so se osredotočili na štiri jedrne razstave, nekatere aktivnosti pa bili prisiljeni izpeljati prek spleta.Mariborski festival se je v petih letih solidno pozicioniral, tudi tokrat je umetniški vodja Vasja Nagy-Hofbauer izbral aktualne teme in poudarke. Kar zadeva pomen telesa v času, ko digitalni mediji krojijo vsakdan in dojemanje ...