Temeljni gradniki kulturne krajine Goriške in Krasa

Ob ponovnem odprtju leta 2025 bo ob infrastrukturi prenovljen tudi program, ki predvideva nove digitalne rešitve in bistveno izboljšano dostopnost do umetniškega fonda galerije, je poudarila direktorica Tina Ponebšek – stalna postavitev bo ponudila novo zasnovo in dojemanje Pilonove zapuščine, s programom zunaj galerijskih zidov bodo obogatili ponudbo kulturnega turizma v Ajdovščini, izpostavili bodo tudi dela drugih zvenečih in uspešnih imen ajdovske likovne produkcije.