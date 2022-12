Toliko stolpov, da so videti kot klasje

V nadaljevanju preberite:

Rim z razlogom nosi vzdevek Città Eterna; v svoji 2800-letni zgodovini je bil večkrat osvojen in opustošen, nato pa ponovno zgrajen. V glavnem mestu Italije sta na ogled razstavi, ki tematizirata kulturni preporod po dveh velikih cezurah v mestni zgodovini. Muzej Rima v palači Braschi do 5. februarja predstavlja razstavo o srednjeveškem Rimu, v galeriji Borghese pa je do 29. januarja na ogled razstava o slikanju na kamen, ki je bilo v Rimu priljubljeno v 16. in 17. stoletju. Razstava Srednjeveški Rim (Roma Medievale) v devetih delih prikazuje evolucijo glavnih rimskih bazilik, življenje papežev v Rimu, liturgijo in arhitekturo, ikone, Rim kot romarski cilj, vsakodnevno življenje v srednjeveškem Rimu ter mesto kot stičišče različnih kultur. Več kot 160 eksponatov zrcali obdobje, dolgo okoli 800 let, od 6. stoletja do začetka 14. stoletja, oziroma natančneje do leta 1309, ko je tedanji papež svoj sedež iz Rima preselil v Avignon. Papeži so nato skoraj 70 let bivali v Avignonu; v Rim se je papež vrnil leta 1377, toda že leta 1378 je izbruhnil razkol, po katerem sta delovala dva papeža, eden v Avignonu, drugi v Rimu. (trajal je do leta 1417, zatem pa je sveti sedež spet pristal v Rimu).