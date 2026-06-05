Trbovlje v objektivu: Tovarištvo pod zemljo in nad njo

Pregledna postavitev in fotoknjiga Trbovlje zajemata duha zasavskega rudarskega mesta skozi dolgotrajno vračanje Delovega fotografa Jožeta Suhadolnika.

Potem ko so se prepojene z zmajevo krvjo izlegle izpod zemlje, so Trbovlje razpredle vitice in prekrile, zarasle ves prostor med Savo in vznožjem Mrzlice, piše politik, nekdanji novinar, urednik – in Trboveljčan – Aleš Gulič. Zaznamovali so jih mnogi in zaznamovale so mnoge, v omenjenem obdobju nekdaj nekaj tudi Delovega fotografa ­Jožeta Suhadolnika. Tja se je projektno vračal dvajset let, zdaj pa jim v Galeriji Fotografija posveča razstavo, ki jo želi razširjeno ponesti tudi v tamkajšnji kultni ­Delavski dom. »Bolj kot pokazati čisto vse detajle življenja Trbovelj, Trboveljčanov, sem hotel prikazati ali pa zajeti duha mesta. V to je po svoje zajeto celo Zasavje, ki ga povezujejo Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Tako ali tako so pod zemljo povsem zluknjani in tako ali drugače povezani med ...