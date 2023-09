V nadaljevanju preberite:

Umetnostni sejem Viennacontemporary je včeraj drugič in zadnjič odprl vrata na prizorišču v novorenesančni palači Kursalon­ v dunajskem mestnem parku. ­Tokrat so organizatorji za nastop izbrali dve slovenski galeriji, ­Galerijo Fotografija Barbare Čeferin in Ravnikar Gallery Space Piere Ravnikar.

»Udeležba na sejmu je del večjega ekosistema, odlično je, če vse deluje dobro in so vsi elementi povezani, avtorji, galeristi, strokovna javnost, mediji, sejmi, to daje rezultate,« je povedala Piera Ravnikar.