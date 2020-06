FOTO:Umrl je Christo, starosta spektakularnih umetniških projektov

Pred preoblečenim berlinskim Reichstagom leta 1995. FOTO: Foto Lutz Schmidt/Reuters

FOTO: Reuters

Predlanskim je v londonskem Hyde Parku postavil Mastabo iz 7506 sodčkov za nafto. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Lani so razstavo Christa in Jeanne-Claude realizirali na gradu v Lendavi. FOTO: Oste Bakal

Včeraj se je v New Yorku izteklo življenje svetovno znanega umetnika, ki je zaslovel z organizacijsko zahtevnimi projekti prekrivanja velikih zgradb, objektov ali izsekov iz narave s tekstilom.Oblekel je berlinski Reichstag in most Pont-Neuf v Parizu, v newyorškem Centralnem parku je postavil 7503 vrat iz tkanine in ustvaril serijo drugih megalomanskih projektov v mestih in naravnih okoljih, predlanskim je v londonskem Hyde Parku postavil še Mastabo iz 7506 sodčkov za nafto Lani so ga – tako kot njegovo, prav tako že pokojno ženo, s katero sta se spoznala leta 1958 in do leta 2009 delovala v tandemu – z razstavo predstavili na gradu v Lendavi , mednarodni tisk pa je lani napovedal tudi njegov novi megalomanski projekt preoblačenja Slavoloka zmage v Parizu. Realizati bi ga moral letos.Na uradni spletni strani sicer napovedujejo, da bo ta projekt kljub njegovi smrti in pandemiji realiziran. Nov termin za preobleko slavoloka je med 18. septembrom in 3. oktobrom 2021.Christo je bil letnik 1935, njegovo pravo ime je bilo, veljal je za starosto spektakularnih umetniških projektov. Že dolgo je bil ameriški državljan. V New York se je sicer preselil leta 1964.V Sloveniji je že dolgo znan tudi po nekdanjem sodelovanju s tukajšnjo Grupo Junij. Oba z Jeanne-Claude sta zastopana v mednarodni likovni zbirki te skupine, ki je delovala v letih 1970–1985.