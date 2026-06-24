Umrl je Jurij Hartman

Umrl je umetnik Jurij Hartman, so sporočili iz Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Interdisciplinarni vizualni umetnik najmlajše generacije iz Ljubljane je kljub temu, da se je rodil leta 2002, ustvaril opus, ki obsega številne discipline likovne umetnosti, multimedijske produkcije in oblikovanja.

Po zaključku študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je svojo pot nadaljeval na Die Angewandte na Dunaju. Svoja umetniška dela je predstavljal na samostojnih razstavah v steklenem atriju Mestne hiše v Ljubljani, galeriji DobraVaga, Kulturnem inkubatorju Maribor, galeriji Odprto obrobje v Murski Soboti ter v Mali galeriji Banke Slovenija v Ljubljani in sodeloval na več skupinskih ­razstavah. Živel in delal je v Škofji Loki.

»Njegove prakse in razmišljanja o umetnosti ni mogoče preprosto reducirati na (še eno v nizu) refleksij medijsko posredovane podobe. Čeprav je bil eden izmed predstavnikov generacije, ki jo razumemo kot generacijo ekranov, je Jurij v nasprotju z njenimi stereotipi večino svojega časa preživljal za slikarskim platnom ali pri kakšnem drugem umetniškem projektu, tako globoko predan iskanju umetniške popolnosti, da je včasih puščal vtis, da ga svet zunaj umetnosti ne zanima,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kljub obilici teoretskih referenc se je njegovo delo ves čas sukalo okoli problema tehnike. »Iskanje popolnosti slikarske izvedbe v razmerju do tehnologije in njenih zmožnosti je zastavilo polje, znotraj katerega je Jurij Hartman raziskoval vprašanja umetnosti v relaciji do človeškega, nečloveškega in morda postčloveškega,« so opisali.

Kljub kratkemu življenju je v umetnosti pustil globoko sled, so dodali pri osrednjih institucijah sodobne umetnosti v Sloveniji.