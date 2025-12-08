Umrl je slavni britanski kronist vsakdanjega življenja

V starosti 73 let je v soboto na svojem domu v Bristolu umrl britanski fotograf Martin Parr, ki velja za enega najvplivnejših dokumentarnih fotografov svoje generacije. Vzrok smrti ni znan, je pa Parr v preteklosti sporočil, da so mu zdravniki diagnosticirani krvnega raka. Fotograf, rojen leta 1952 v britanskem Epsomu, je bil znan po upodabljanju resničnosti britanskega življenja in je zaslovel z zbirko iz 80. let prejšnjega stoletja The Last Resort, ki upodablja angleški delavski razred v obmorskem mestu New Brighton v Merseysidu. Zbirka je zasidrala umetnikov unikatni slog kombiniranja kričečih barv in socialnega realizma.

Parrove fotografije prikazujejo vsakdanje življenje z jedkim humorjem. Fotograf je bil še posebej znan po svojih barvnih fotografijah angleških plaž, ki so črpale inspiracijo iz osladnih razglednic iz 70. let prejšnjega stoletja. Umetnik je začel svojo kariero s črno-belimi fotografijami, ki spominjajo na delo znamenitega Henrija Cartier-Bressona. Nato pa je kmalu pristal pri svojih značilnih barvnih fotografijah. Parr v svoji avtobiografiji o sebi pravi, da je kot sraka, ki jo pritegnejo barve in vse kar se blešči.

Če Martina Parra ni cenil njegov sodobnik Henri Cartier-Bresson, ki je neuspešno poskušal preprečiti njegov vstop v slavno fotografsko agencijo Magnum, je Parr kljub vsemu dosegel javno priznanje. V Bristolu so leta 2014 ustanovili Fundacijo Martina Parra, katere arhiv in zbirka danes sodita med najpomembnejše v britanski fotografiji. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je fundacija sporočila, da bodo še naprej ohranjali in širili njegovo fotografsko zapuščino.

Fotograf je bil znan po svoji ljubezni do živih barv. FOTO: Joel Saget/AFP

Kljub temu da je Parr v svoji večdesetletni karieri potoval po vsem svetu ter fotografiral življenje v Severni Koreji, Albaniji, Rusiji in na Japonskem, je bil najbolj znan po svojih neolepšanih upodobitvah Velike Britanije, piše francoska tiskovna agencija AFP. V svoji zbirki The Cost of Living satirično meče luč na gentrifikacijo, ki se je zgodila pod vlado Margaret Thatcher. Spreminjajočo se politično krajino Velike Britanije je beležil vse do leta 2016 z zbirko fotografij, ki prikazujejo razdvojenost države po brexitu.

Do 22. februarja prihodnje leto so v nürnberškem Novem muzeju na ogled njegove fotografske knjige. Pod naslovom Grand hotel Parr se razstava v sodelovanju z The PhotoBookMuseum iz Kölna posveča delu umetnika, ki je upodobil absurdnosti globalne potrošniške in pop kulture.

Martin Parr pozira s svojo fotografijo iz zbirke Life is a beach. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Po navedbah organizatorjev je Grand hotel Parr prva razstava, ki njegovo delo predstavlja izključno na podlagi njegovih fotografskih knjig. V številnih fotoknjigah od 80. let prejšnjega stoletja s humorjem in kritičnim pogledom dokumentira svet med razkošjem in kičem, hitro hrano in visoko modo. Sposobnost prikazovanja kontrastov in kontradikcij vsakdanjega življenja je točno to, kar je Parra razlikovalo od drugih dokumentarnih fotografov.