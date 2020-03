FOTO:Umrl je Ulay, svetovno priznan konceptualni umetnik, povezan s Slovenijo

je bil rojen leta 1943 v Nemčiji, od leta 2009 pa je živel in ustvarjal v Ljubljani. O njegovi bolezni je režiserposnel film z naslovom Projekt rak.Ulay je bil nekdanji partner in sodelavec, s katero sta v obdobju med letoma 1975 in 1988 izvedla več deset radikalnih performansov, v katerih sta uporabljala svoje telo. Raziskovala sta vprašanje eksistencialnega položaja človeške vzdržljivosti.V začetku devetdesetih sta se tako zasebno kot profesionalno razšla in ustvarila performans Great Walk. V treh mesecih sta vsak z enega konca prehodila Kitajski zid. Oba sta prehodila po 2500 kilometrov; Abramovičeva je začela ob Rumenem morju, Ulay v puščavi Gobi, njuno ponovno srečanje je bilo njuno slovo, objela sta se in se za vedno razšla.Na njegovo smrt se je na facebooku odzval kustos, s katerim sta veliko sodelovala:Odzval se je tudi. Kot je zapisal, se je Ulayevo življenje izteklo minulo noč.Ulay je šel svojo pot; kot moderni umetniški nomad se je selil po različnih delih sveta ter sodeloval s številnimi umetniki in skupnostmi. Ustvarjal je do samega konca.Sprva se je izšolal za fotografa in začel iskati alternativne umetniške izraze kot odgovore na vprašanja, povezana s človekovo identiteto, spočetka predvsem spolno. Preizkušal se je v različnih izraznih medijih – analogni fotografiji, posebej polaroidni, performansu, instalaciji, vselej ­ pa je vzbujal pozornost s provokativnostjo.V panorami sodobne umetnosti je dosegel priznanje kot eden pionirjev body arta, performansa in polaroidne umetnosti. Sam o sebi je rad pravil, da je najslavnejši neznani umetnik. Leta 2009 se je v Ljubljani zaljubil, poročil in ostal tu, še vedno pa bil pogosto v Amsterdamu in drugod. V Mestni galeriji Ljubljana so leta 2016 organizirali njegovo razstavo Jaz drugi , ki je bila njegova največja samostojna predstavitev pri nas.