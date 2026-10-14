Umrla je Živa Škodlar Vujić, umetnostna zgodovinarka, ki je vrsto sodelovala z mnogimi umetniki iz slovenskega in mednarodnega prostora. Kot galeristka je bila najbolj znana po angažmaju v zasebni galeriji Visconti Fine Art v ljubljanskem Kolizeju, zatem, po izselitvi iz tega reprezentativnega historičnega objekta, ki so ga naposled zrušili, pa na Mestnem trgu, kjer galerija deluje v današnjem času. Galerijo je vodila z možem Lazom Vujićem.

Pred delom v zasebni galeriji je vrsto let delovala v javnih ustanovah. Bila je kustosinja Mednarodnega grafičnega bienala do leta 1988, angažirala se je tudi kot publicistka. O kulturi je pisala tudi v Delu. Urejala je tudi prilogo Najdihojca.

Leta 1975 se je odpravila na študijski program na MOMA v New Yorku in leta 1980 na strokovno potovanje z obiski in razgovori na ameriških umetniških akademijah, v grafičnih delavnicah ter ateljejih znanih umetnikov v New Yorku, San Franciscu, Chicagu, Houstonu in Los Angelesu.

Zatem je sodelovala tudi z južnokorejskimi, japonskimi, italijanskimi, kanadskimi in drugimi ustanovami. V Ljubljani je v okviru Mednarodnega grafičnega bienala organizirala razstave Jasperja Johnsa, Joana Mirója, Henryja Moora in drugih, več razstav pa je pripravila tudi za razstavišče SKB. Med njimi razstave del Avgusta Černigoja, Zorana Mušiča, Davida Tremletta, Lojzeta Spacala, Valeria Adamija, Joeja Tilsona ali znova Henryja Moora.

Z Lazom Vujićem je v okviru programa galerije Visconti Fine Art organizirala številne razstave, delovala pa tudi na mednarodnih umetnostnih sejmih. Med slovenskimi umetniki je galerija mdr. predstavila Gabrijela Stupico, Zorana Mušiča, Borisa Jesiha, Živka Marušiča, Matjaža Počivavška ali Irwine, od mednarodnih avtorjev pa Roberta Rauschenberga, Jamesa Rosenquista, Jasperja Johnsa, Toma Wesselmanna, Davida Tremletta, Jiříja Kolářja, Jamesa Browna, Sama Francisa, Salvadorja Dalíja, Mimma Rotello, Mimma Paladina, Sola Lewitta, Joana Mirója, Pabla Picassa in druge.