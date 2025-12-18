V ljubljanskem podhodu Ajdovščina znova umetnostni sejem Art-Mus

V prostorih Cirkulacije 2 v Podhodu Ajdovščina še ta teden poteka sejem sodobne slovenske umetnosti ART-MUS. Kot stičišče umetnikov in ljubiteljev umetnosti nudi številna dela priznanih in mlajših slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo med drugim na področjih slikarstva, kiparstva, fotografije in ilustracije. Zaključna dražba bo v petek ob 16. uri.

Ob razstavnem delu sejem sodobne slovenske umetnosti vključuje tudi strokovna vodstva, pogovore z umetniki, svetovanja kustosov, okrogle mize, druženja ter tradicionalno javne dražbe umetnin. Namen sejma je, da lahko obiskovalec umetnikom zastavi kakšno vprašanje, pridobi nasvet ali odkrije nove ustvarjalce, je za STA povedala umetniška vodja Nina Jeza.

Vsaj enkrat v življenju pravo umetniško delo

Na sejmu sodeluje preko 60 ustvarjalcev, nekateri s po več umetniškimi deli. Cene umetnin se gibljejo med 20 in 1000 evrov, cene manjših slik od 200 do 400 evrov. Skozi leto so aktivni tudi na spletni strani, kjer umetniki ponujajo večje in dražje formate. Kultura tovrstnih dogodkov pri nas ni tako razvita, meni Jeza, in želijo si, da bi vsak Slovenec »enkrat v življenju kupil pravo umetniško delo«.

Sodelovanje pri tovrstnih dogodkih je za umetnike pomembno, saj nimajo vsi svojih galeristov in možnosti za razstavljanje svojih izdelkov. Sejem tako organizirajo z namenom promocije umetnikov in prodaje njihovih del.

V tem tednu so že gostili pogovor z galeristoma Emilom Šarkanjem iz galerije Hest in Damijanom Koscem iz galerije Sloart, ki sta predstavila svojo galerijsko dejavnost, izbor umetnikov, ki jih zastopata, prodajo umetnin v Sloveniji ter razmisleke o domačem umetniškem trgu, in pogovor z galeristom Francijem Novakom in likovnim kritikom Branetom Kovičem o sodobni likovni kritiki, galerijski praksi in razmerah na slovenskem umetniškem trgu. V petek ob 16. uri bo dražba umetnin, ki jo bo vodil dražitelj Goran Medjugorac.

Kot piše na uradni spletni strani sejma, povezujejo raznolike umetniške akterje, cenilce umetnosti, kritike, umetnike, galeriste, zbiratelje, ljubitelje, umetnostne zgodovinarje, študente in dijake, saj želijo promovirati in spodbujati prodajo številnih priznanih slovenskih umetnikov ter nacionalno uveljavljanje sodobnih slovenskih in tudi mednarodnih vizualnih umetnosti.