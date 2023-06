V ospredju vprašanje tujstva

V nadaljevanju preberite:

Adriano Pedrosa, ki velja za enega­ od najbolj inventivnih ­kuratorjev, bo pripravil ­nasled­njo­­ edicijo Beneškega bienala. ­Brazilec bo prvi Južnoameričan, ki bo prevzel to funkcijo, tema pa je znana, razmahnila se bo z ­naslovom Tujci povsod (Stranieri­ Ovunque). Pedrosa, umetniški direktor Muzeja umetnosti São Paulo (MASP), je avtor odmevnih razstav, med drugim je bil kustos razstav in zbirk v Museu de Arte da Pampulha v mestu Belo Horizonte, sokurator 27. bienala v São Paulu, umetniški vodja 2. trienala v San Juanu, sokurator 12. bienala v Istanbulu in kustos paviljona São Paula na 9. šanghajskem bienalu. Izpostaviti je treba njegove serije razstav, v katerih je analiziral zgodovino fenomenov, kot so otroštvo, spolnost, ženske, ples, pa razstavo o brazilski in afroatlantski zgodovini, ki je bila posvečena trgovini s sužnji.